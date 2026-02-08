豬哥亮除夕AI現身 豬式幽默陪過年

除夕節目「民視第一發發發」結合AI科技變臉，讓已故藝人豬哥亮再現螢光幕，加入主持群。（民視提供／中央社）

本報綜合報導

除夕節目「民視第一發發發」今年祭出創舉，透過AI邀請到豬哥亮「現身」加入主持群，跟陳美鳳、侯怡君、阿翔、籃籃一起訪問，讓全台觀眾重溫秀場天王經典的豬式幽默。

豬哥亮於2017年辭世，至今已近9年。節目結合AI科技變臉，讓豬哥亮再現螢光幕，陳美鳳說，「被豬哥亮訪問時真的回憶湧上心頭，很高興AI科技把這位傳奇人物經典再現，讓年輕一輩的人再度認識這位秀場天王」，陳美鳳也感念豬哥亮當年的照顧。

侯怡君分享豬哥亮的現場即興發揮充滿笑梗，沒有彩排也沒有腳本，腦筋夠快才能跟上他的節奏，「這次豬哥亮訪問年輕偶像的風格非常不一樣」，跟著豬哥亮主持多年的侯怡君，看到豬哥亮以AI出場，滿滿的感動。

籃籃這次主持橋段還特別打扮成豬哥亮還戴上經典馬桶蓋假髮，來向這位天王致敬，還有不少一來一往跟豬哥亮鬥嘴主持橋段，讓沒有經歷過豬哥亮年代的籃籃說，「特地看了很多豬大哥主持影片，也向很多前輩討教他的表演，希望這一次的演出，能夠讓大家再見到他的感覺」。