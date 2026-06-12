豬哥亮一句建議埋雷40年！王彩樺鼻子變形崩壞 40年重建手術內幕曝光

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記者林宜君／台北報導

藝人王彩樺近日公開分享自身長達40多年的鼻部重建經歷，坦言早年因追求更立體的五官效果，在當時醫美技術尚未成熟的年代接受俗稱「小針美容」的填充療程。右為王彩樺早期出道照。（圖／翻攝自王彩樺IG、網路）

藝人王彩樺近日公開分享自身長達40多年的鼻部重建經歷，坦言早年因追求更立體的五官效果，在當時醫美技術尚未成熟的年代接受俗稱「小針美容」的填充療程，沒想到多年後反而出現鼻型變形問題，最終不得不接受高難度重建手術。王彩樺回憶，年輕時因鼻樑較塌，在豬哥亮建議下進行注射式微整形，而當時類似療程在演藝圈相當盛行，主要透過填充方式改善鼻型線條。然而隨著時間推移，填充物與組織反應造成鼻樑逐漸變寬、鼻頭下垂，外觀變化愈發明顯。

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王彩樺回憶，年輕時因鼻樑較塌，在豬哥亮建議下進行注射式微整形。（圖／翻攝自謝金晶IG）

醫療團隊指出，早期注射物成分與現代合法填充劑不同，部分可能與人體組織產生不可逆反應，使得後續修復手術難度大幅提升。本次手術首先透過電腦斷層掃描檢視鼻部結構，再以三維建模技術規劃重建方案，以降低手術風險。醫師進一步說明，重建過程需先盡可能清除殘留異物，同時避免損傷鼻部重要血管與軟組織，因此手術屬於高難度鼻部修復手術之一。為提升穩定度與自然度，醫療團隊也採用自體肋軟骨重建鼻頭支撐結構，重新打造鼻部輪廓。

王彩樺表示，這次手術終於讓困擾自己數十年的鼻型問題獲得改善。（圖／翻攝自王彩樺IG）

此外，透過客製化鼻部假體設計，使新鼻型能更貼合個人骨骼條件，減少位移與不自然感，也有助於改善長期因重力與填充物影響所造成的鼻頭下垂與寬大問題。王彩樺表示，這次手術終於讓困擾自己數十年的鼻型問題獲得改善，也特別提醒外界，早期接受過不明注射或微整形療程者，若出現鼻型變形、變寬或下垂等狀況，應及早尋求專業醫師評估與處理。王彩樺也強調，醫美療程不能只追求短期效果，更應重視材料來源與醫師專業，否則多年後可能面臨更複雜的修復風險。

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