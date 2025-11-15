「豬哥亮」同意拍攝！《高雄有顆藍寶石》重現秀場風采

《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（左起）與邵大倫、黃西田、高雄流行音樂中心執行長丁度嵐以及豬哥亮兒子謝順福出席15日金馬影展活動。（金馬提供）

由楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》以擬真AI技術「復活」秀場天王豬哥亮，重現其70年代經典主持風采。15日楊力州、黃西田、邵大倫、豬哥亮兒子謝順福以及高雄流行音樂中心執行長丁度嵐皆出席金馬影展訪問活動，由於不少人都在敲碗《大尾鱸鰻3》，被問到有沒有機會透過AI拍攝續集？謝順福語帶保留表示，「這是一個秘密！」

楊力州透露，他花了半年時間養AI豬哥亮，AI連豬哥亮的口頭禪都會說了。不過談到拍攝困難之處，他提到當年的素材非常不充足，「這剛好也是我做《藍寶石》很重要的切入點，藍寶石歌廳外觀竟然連一張完整照片都找不到，我還用3D建模方式重現。」而為了製作紀錄片，他花時間看了72集的豬哥亮歌廳秀。

黃西田分享，其實當年豬哥亮的錄影帶都是偷偷錄下來，沒有和演員講好，只取得老闆同意，才留下最真實的影像，後來的影像則是三立開始正式錄影，而那些都是編好的內容，和偷錄的氛圍不同。提到過往歌廳秀的回憶，他則笑說：「當時為了工作，甚至住在藍寶石歌廳的地下室，我和余天就住在地下室，我睡上舖他睡下舖。」

紀錄片全是相當珍貴的畫面，楊力州提到很多照片都是在跳蚤市場找到的，甚至豬哥亮經典髮型的設計師，也全都找出來，「髮型師是英國留學的，大家都以為他不在了，其實他還在，他當時直接把披頭四的髮型移到豬哥亮的身上。」

至於為何會同意拍攝紀錄片，豬哥亮長子謝順福笑稱有擲筊問過爸爸了，他也回想起小時候被爸爸帶到秀場的衝擊，「我小時候衝擊就是看到好多阿姨，衣服怎麼穿這麼少」，不過他補充：「因為這是很有意義的紀錄片，有一些事情藉由我的嘴來講會比較好一點。」

楊力州透露，他認為最可惜的是沒有將黑道畫面放進紀錄片中，因為那是代表當時很重要的影像記憶。丁度嵐也指出，其實劇組有找到當年「南霸天」的黑道大佬楊雙伍，但沒想到在找到他不久後就離世，令他感到相當可惜。

