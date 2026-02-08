豬哥亮「復活」現身除夕夜！陳美鳳合體天王湧回憶

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視賀歲王牌《民視第一發發發》今年祭出創舉，由陳美鳳領軍的主持群將迎來「神祕嘉賓」已故秀場天王豬哥亮。民視利用最新AI變臉科技，讓豬哥亮在馬年除夕「重回螢光幕」，並加入主持群訪問來賓，將於2月16日除夕當晚7點正式登場，帶領全台觀眾重溫經典的豬式幽默。

曾與豬哥亮合作無數次的陳美鳳感觸極深。她表示，當AI豬大哥現身訪問時，往事回憶瞬間湧上心頭，更讚嘆豬哥亮當年的照顧與妙語如珠的秀場功力，能在電視史創舉中讓年輕一輩重新認識這位傳奇，令她倍感欣慰。而資深搭檔侯怡君也直言，看到AI豬哥亮現身的瞬間「滿滿感動」，即便現場沒有彩排腳本，AI的呈現仍精準捕捉了豬大哥愛開玩笑、即興發揮的節奏。

廣告 廣告

後輩主持群阿翔與籃籃也為了這次合作做足功課。阿翔感性表示，能與豬大哥同台主持簡直是「夢想成真」；籃籃則是特別戴上經典的「馬桶蓋假髮」向天王致敬，並在節目中與AI豬哥亮展開唇槍舌戰的鬥嘴戲碼。籃籃坦言，為了完美致敬，私下看了大量紀錄片並向長輩討教表演精髓，希望能讓沒經歷過秀場年代的觀眾，也能感受到那份無可取代的舞台魅力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

林義雄長女遭砍6刀重傷！林奐均血案生還「勇奪金曲獎」 陶晶瑩哽咽致敬片段曝光

賈永婕「直球對決」！喊話林宅血案「當年當權者別再掩蓋真相」

籲抵制《世紀血案》！陳水扁曝驚悚往事：對付當事人再弄律師

77歲雷洪「昔日6妻妾」一夕都跑光！農曆春節行程不藏了全公開

