豬場餵廚餘 侯友宜：查到就是重罰

新北市議會10月31日總質詢，民進黨議員高喊「豬瘟防疫要徹底、市府支持要給力」。（高鈞麟攝）

台灣爆發非洲豬瘟疫情，泰山區1間養豬場10月30日遭新北市農業局主動稽查發現場內放置廚餘桶槽，廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，分別裁罰5萬及3萬元。多位民進黨議員要求，該案務必要重罰，以防止破口。新北市長侯友宜強調，已指示農業局將罰款提至最高，只要查到就是重罰，絕不寬貸。

農業部公告，10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物。農業局立即通知轄內66間廚餘養豬場須遵守規定，改餵養飼料或植物性廢渣，並同步全面稽查養豬場。

農業局表示，10月30日聯合稽查小組主動稽查泰山區養豬場，發現場內及業者車輛上存放含廚餘的桶槽，廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定。立即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，以及封鎖廚餘槽，禁止再啟用。

議員顏蔚慈指出，新北市現階段廚餘去向不完整，應落實稽查107間養豬場，特別是66間廚餘養豬場，該案務必要重罰。議員戴瑋姍表示，僅以8萬元裁罰違規養豬場，毫無嚇阻作用，市府應嚴格檢視是否還有「漏網之魚」。

議員林秉宥說，非洲豬瘟防疫不應僅侷限在養豬場，也須釐清廚餘來源，市府目前僅提供焚化爐作為廚餘去化方式，部分豬農為降低成本被迫冒險餵食廚餘，應加強廚餘流通源頭管理，杜絕私人廚餘繼續流入養豬場。

侯友宜強調，自10月22日起，107間養豬場稽查至少3輪，現已指示農業局將罰款提至最高，業者千萬不要使用廚餘養豬，以身試法，防疫不能有漏洞，只要查到就是重罰，絕不寬貸，最高可罰300萬，一定會全力防堵。環保局說，經調查是業者自行載回廚餘，未來會追溯源頭，目前廚餘只能進焚化場。

農業局重申，為防範非洲豬瘟疫情擴散，畜牧業者不得使用廚餘餵飼豬隻，若有違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖。