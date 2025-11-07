南部中心／綜合報導

肉品市場7日上午恢復正常交易，下午的黃昏市場，豬肉攤已經可以看到現宰的溫體豬，不少民眾已經迫不及待來買五花肉，準備回家料理。肉販也很忙碌，因為一些做生意的業者已經先叫貨，得先幫他們處理好。

豬市重啟！豬「多養15天變更肥？」 肉販：不會 剛剛好

肉品市場7日上午恢復正常交易，下午的黃昏市場，豬肉攤已經可以看到現宰的溫體豬。（圖／民視新聞）

把拍賣市場現宰的豬隻，帶回店裏，豬販開始忙碌。這邊用噴槍燒掉豬毛，另一邊則忙著肢解，大伙各司其職，還沒分解好，已經有顧客在等待。顧客說，「很開心，有豬肉可以吃當然很開心，這種比較好吃啊。」豬肉攤業者：這是自己切的，手感都還在啊。」豬肉攤業者：「我們平均都是七隻左右，今天沒有特別多，因為今天是第一天，沒辦法殺多。」豬肉禁宰令解除，全台各地的肉品市場恢復正常交易，上午拍賣完，下午各地的黃昏市場豬肉攤上，已經看到滿滿的溫體豬肉，不少民眾也迫不及待來買豬肉，準備回家打牙祭。一位媽媽說，「會想念，小孩會想念，所以就來買豬肉。」一位阿伯買了好大一條三層肉， 「三層肉，可以紅燒，也可以做白斬肉。」還有兩位男子也買了五花肉，「明天要烤肉，所以出來買一下。」

豬市重啟！豬「多養15天變更肥？」 肉販：不會 剛剛好

不少民眾迫不及待來買豬肉，準備回家打牙祭。（圖／民視新聞）

不少人鍾愛肥瘦相間的五花肉，不過外傳豬隻多養了十五天會變得更肥，是真的嗎？業者說，「不會，我們都固定這個品質，很漂亮，不會太肥，生意比平常多了大約一成、兩成。」豬肉攤業者很忙碌，因為不只一般民眾要買，更多是做生意的老顧客，早就已經吩咐好了，得先幫他們處理。業者說，「生意攤的東西還是要先給人家，因為都是固定客人。」另一位業者也說，「今天都要替生意場都要準備一些貨。」15天沒吃到新鮮的溫體豬，好多人好懷念，傳統市場又恢復昔日熱鬧的景象。

