豬市重啟！20處市場7處已開始交易 農業部High喊：準備吃豬

[Newtalk新聞] 農業部今（7）日表示，截至上午11:45，全國20處肉品市場中已有7處開始毛豬拍賣，並依議定頭數秩序出豬。毛豬價格區間約在每公斤96元至106元，保持穩定。其餘市場將陸續開啟交易，豬隻已陸續抵達市場準備拍賣屠宰。農業部則樂在粉絲頁大喊：「敬請期待，準備吃豬！」





農業部表示，在非洲豬瘟事件後，毛豬的供應與交易秩序正逐步回歸正常。農業部說明，全國 20 處肉品市場中，已有超過三分之一的市場恢復運作，且拍賣交易均按既定程序，依照議定的頭數進行出豬。

農業部指出，從已開始拍賣的 7 處肉品市場來看，毛豬的拍賣價格區間約落在每公斤 96 元至 106 元之間，顯示市場價格尚稱平穩。農業部表示，這代表市場機制正在有效運作，消費者無需過度擔憂豬肉價格大幅波動。





農業部說明，隨著各地豬隻陸續抵達肉品市場，準備進行拍賣與屠宰，預期接下來其餘尚未開始交易的市場也將會逐步加入，使全國豬肉供應鏈完全恢復。農業部強調，請民眾可以放心準備享用豬肉，並密切關注後續市場的拍賣與交易情況。

