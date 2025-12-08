豬油竟比奶油健康？醫揭驚人真相：誤會阿嬤幾十年了

英國BBC Future日前發表一篇全球最營養食物排行榜，科學家分析超過一千種食材後，豬油意外獲得第八名，引發民眾關注。家醫科醫師陳欣湄表示，該排名以食物營養密度為基準，側重整體營養攝取的搭配性，豬油確實含有維生素B群及多種礦物質，且單元不飽和脂肪酸含量高於牛油與羊油。

減重醫師蕭捷健分享升膽固醇指數（CSI）數據，揭露各種油脂對血管的影響程度。根據數據顯示，奶油的CSI指數為47至50，豬油為40至45，雞油、鴨油、鵝油僅35至38。蕭捷健直言，在波蘿麵包上香噴噴、在牛排上滋滋作響的高級奶油，實際上是飽和脂肪王，比豬油更傷血管。

廣告 廣告

蕭捷健分享診間趣事，一位自認養生的女士表示炒菜都不敢放豬油，認為那是古早人在吃的，改用奶油比較高級健康。他以此為例說明，民眾誤會阿嬤幾十年，每次看到阿嬤用豬油炒菜都勸阻，結果自己去吃法式早午餐時，吐司卻抹上厚厚一層奶油。

陳欣湄醫師引述動物實驗指出，老鼠若長期攝取豬油，會導致皮下及腹膜後脂肪組織的發炎反應增加，促發炎型巨噬細胞數量上升，抗發炎作用的M2型巨噬細胞則減少。慢性發炎可能引發腸胃不適、關節疼痛、免疫力下降、體重異常增加、腦霧及慢性疲勞等症狀，嚴重時更可能誘發糖尿病、過敏性疾病、自體免疫疾病，甚至影響阿茲海默症、中風及癌症風險。

蕭捷健特別推薦雞油，其飽和脂肪最少，含有65至70%不飽和脂肪，主要是油酸與亞油酸，與橄欖油有親戚關係。然而民眾煮雞湯時，通常會將上層金黃色的雞油撈掉倒進水槽，反而浪費了營養價值較高的油脂。

美國醫學會追蹤12萬人的研究顯示，若將每天攝取的10公克飽和脂肪換成多元不飽和脂肪，如魚油、堅果等，死亡率可下降27%。蕭捷健建議，若炒菜需要動物油提味，應優先選擇雞油，其次才是豬油。若要食用奶油，建議選擇含有較多Omega-3、共軛亞麻油酸及維生素K2的草飼奶油。

陳欣湄醫師強調，豬油的營養優勢與潛在健康疑慮並存，若平常不使用豬油，不建議因排名就大幅增加使用量。習慣以豬油烹調者也無須過度擔心，搭配多吃彩虹蔬菜及原型食物的均衡飲食，有助平衡營養並減少發炎風險。維持飲食多樣化與健康生活方式，仍是守護身體健康的關鍵。

更多品觀點報導

天母阿嬤買關東煮6小時後要求退貨！店員神回一句話被讚爆

阿嬤火化前狂敲棺材復活！全場嚇壞 醫揭關鍵原因

