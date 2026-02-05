豬油、植物油哪個好？專家揭「選油關鍵」：這成分恐傷心血管

記者蔣季容／台北報導

近日網路上流傳，「植物油不健康，要換回豬油才對」，究竟豬油是神油還是地雷呢？營養師曾建銘表示，豬油香氣佳、適合大火快炒，較不容易產生有害油煙；不過豬油的飽和脂肪約佔40%，若長期攝取容易增加心血管疾病的風險，建議最好的方式是依照烹調方式選油，輪替使用。

曾建銘在臉書指出，豬油的優點是耐高溫，發煙點高，適合大火快炒、煎炸，比較不容易產生有害油煙，也不容易氧化變質，炒青菜或拌飯的香氣也真的沒話說。

至於豬油的隱憂，曾建銘提到，最大的問題在於「飽和脂肪酸」。豬油的飽和脂肪約佔40%，相較於橄欖油只有約15%，若長期攝取過多飽和脂肪，容易導致壞膽固醇 (LDL) 上升，增加心血管疾病的風險。尤其是家中有長輩、三高族群或體重控制中的朋友，真的不能天天吃、餐餐吃。

曾建銘強調，沒有一種油是完美的，最好的方式是輪替使用，依照烹調方式選油，若要大火炒、炸，可以用豬油、酪梨油，但頻率要控制；若是涼拌或低溫炒，可以用橄欖油、亞麻仁油。曾建銘提醒，不管是什麼油，熱量都是「1g = 9大卡」，吃多了一樣會胖。

