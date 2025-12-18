豬瘟停業補助 申請到月底

南市市場處加強宣導，十二月底前可申請因應非洲豬瘟禁宰禁運措施造成營業損失補助，保障受影響攤商權益，圖為六甲市場肉攤。

因應非洲豬瘟禁宰、禁運措施對豬肉攤造成的營運衝擊，經濟部商業發展署釋出營業損失補助方案，每攤可申領三萬元補助，南市市場處說，南市已受理公有、民有市場攤商、非傳統市場攤商共四百八十六件，提醒攤商務必把握申請期限，收件截止日到十二月卅一日，無論是否於傳統市場營業，只要因禁宰措施停業受影響的豬肉攤商，均可依規定提出申請，逾期無法受理。

市場處指出，經濟部商業發展署十一月七日公布「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案」後，市府通知全市一百十七處公、民有市場自治會及管理委員會，同步協助彙整市場豬肉攤商名冊及相關資料；至於非傳統市場攤商，由台南市直轄市家畜肉類商業同業公會、台南市家畜肉類商業同業公會協助受理、檢核造冊，再由市府彙整送經濟部審定，確保攤商能及時申領每攤三萬元補助；南市已受理公有市場攤商二百六十九件、民有市場攤商一百七十件、非傳統市場攤商四十七件，合計四百八十六件。

經發局長張婷媛指出，市府通知各市場豬肉攤商，並展開文件收件與資格審核作業，確保列管攤商順利申請；對非傳統市場攤商，也與兩大家畜肉類商業同業公會合作，加速造冊及送件進程，簡化行政流程，提升補助申請與核發效率，提醒攤商把握申請期限，收件截止日為十二月卅一日。

市場處代理處長林士群表示，為避免因文件缺漏影響補助資格，除加強宣導，並安排專人協助攤商備妥申請資料；市府已設置諮詢服務窗口，攤商可於上班時間致電06-2796269#229洽詢；非傳統市場攤商申請相關事宜，可於週一至週五中午十二時至下午四時卅分洽台南市直轄市家畜肉類商業同業公會（06-5850369）或台南市家畜肉類商業同業公會（06-2223288）。