豬瘟報告錯誤百出！王姓獸醫佐不忍了「3聲明」打臉中市府：根本沒開藥

記者潘靚緯／台中報導

台中爆發非洲豬瘟首例，重創全台養豬戶及豬肉攤商，台中市政府從一開始的疫調到防疫連環出包，台中市議會要求市府給出非洲豬瘟事件專案報告。專案報告內容指出，豬農10月13日「曾向王姓獸醫佐諮詢」，並由王姓獸醫佐通報動保處。對此，王姓獸醫佐發表聲明，表示他未曾到案例場，也沒有開藥，更沒有在13日通報疫情，痛批市府試圖把爆發豬瘟的責任，甩鍋給他跟另一位養豬協會總幹事「誤判」病情導致。

王姓獸醫佐透過議員周永鴻發出3點聲明，強調10月10傍晚接到豬農電話，指出豬隻流鼻血，經詢問其他豬農都說疑似APP(放線桿菌胸膜肺炎)該怎麼辦，但當時連假期間他無法帶獸醫前往確認，市府報告指出豬農有諮詢一事顯然有誤，他只是被告知。

王姓獸醫佐表示，自己沒到豬場投藥治療，也沒有在13日通報，市府的專案報告明顯有誤。(圖／議員周永鴻提供)

接著豬農在電話中詢問該怎麼辦，王姓獸醫僅回復豬農，用剩下的藥試試看，再繼續觀察，並非市府報告中指出治療行為。13日，豬農表示要正常出豬，認為情況已改善，通知王姓獸醫佐不用前往，因此13日他並未前往或通報；一直到19日再度接到電話通知，公豬母豬死亡數量增加，但豬農表示14日有公職獸醫師到場看過。王姓獸醫佐基於以往經驗，認為豬隻狀況不太對勁，20日前往了解狀況，並說服豬農必須通報，後續也協助通報。

王姓獸醫佐強調這段期間，面對各種不實指控與報導，始終保持冷靜與配合，自己在通報後即全力配合疫調，並明確告知25日出國，絕非市府所稱「確診後即離境」。29日回國後，主動接受檢調單位調查，並以證人身分被請回。之前之所以選擇沉默，是為了避免模糊焦點，也相信司法調查會查個水落石出，沒想到市府疫調報告卻錯誤百出，也不了解14日獸醫既然去了現場，為何不強制採檢。

台中動保處獸醫14日曾到案例場查看豬隻死亡狀況，卻沒有採檢，引發爭議。(圖／翻攝畫面)

議員周永鴻痛批，市府在事件一開始說是紀姓獸醫師診斷「放線桿菌胸膜肺炎」並投藥治療，被紀姓獸醫師在社群留言否認打臉後，報告中又把延誤責任導向王姓獸醫佐。但事實是，兩位都沒有做出診斷和治療，市府顯然刻意推給獸醫誤診導致延誤採檢。更離譜的是，報告同一頁還寫著「10月11日台中市養豬協會楊總幹事告知動保處案例場20頭豬隻死亡，推測為丹毒」，他質疑難道市府把協會總幹事當成下一個替死鬼？

周永鴻指出，36頁的專案報告不僅避重就輕還說謊，也未檢討延誤採檢的真正原因。最關鍵的是10月14日動保處人員既然已經到場，為何不採檢？僅聽信豬農一句「用藥後改善」就離開，這樣的防疫態度才是真正釀成延誤的原因，但市府至今沒有任何交代。

非洲豬瘟專案報告書錯誤百出，議員周永鴻痛批市府企圖甩鍋嫁禍王姓獸醫佐。(圖／議員周永鴻提供)

