豬瘟報告! 盧秀燕二次道歉喊"主動送驗" 綠炸鍋轟欺騙

台中市長盧秀燕，今天（7日）在市議會，進行豬瘟疫情專案報告，再次為市府防疫，做得不夠好，二度鞠躬，抱歉讓"社會各界"擔心了！不過，盧秀燕強調，非洲豬瘟是市府"主動送驗"，這番說法讓綠營炸鍋，砲聲隆隆，議員反批市府"欺騙社會"，怒拋飛報告書，要求退回！

相較於前一天向台中市民致歉，多講了四個字，向"社會各界"道歉。7日盧秀燕到議會，進行非洲豬瘟專案報告，卻又因為說豬瘟是市府"主動送驗"，引發綠營炸鍋！綠營指出，盧秀燕責推中央，市府卻頻頻出包，連報告人署名，是已經下台的兩位前局長，兩人也根本沒出現在議場，這是錯誤的書面，要求退回重送！

綠營砲轟豬瘟報告。(圖/羅宇翔攝)

議員砲轟，反省要真心誠意，不要情緒勒索，前一天盧秀燕說，就算媽媽做錯，也一樣要檢討改進，連藝人陳慕義，也發文，請不要有人一直自稱是大家的媽媽，這樣真的是很侮辱每個人自己的媽媽！





議員砲轟媽媽市長。(圖/羅宇翔攝)

針對疫情"清理戰場"，農業局說明，案場仍驗出三處陽性，中央要求市府，必須確實封鎖、隔離、監控，並持續清消採檢，必須做到結果呈陰性為止。









