豬瘟場清消採檢仍是陽性 中市農業局：持續管制嚴密監控

案場化學兵清消後採檢依舊陽性反應，中市農業局副局長蔡勇勝說，以人力設備嚴密監控禁止進出。（圖：寇世菁攝）

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，案場經過化學兵清消後，採檢還是陽性，台中市政府農業局副局長蔡勇勝今天（7日）表示，究竟是單純DNA反應，還是病毒活性存在，等獸研所檢測確認，案場持續管制，以人力、設備，24小時嚴密監控。

台中市議會召開定期會，進行非洲豬瘟事件防疫報告，由於農業局、環保局長免職，由副手代理上場，會前媒體詢問農業局副局長，化學兵清消後，案場採檢還是陽性，中央建議不適合再養豬，對此，農業局副局長蔡勇勝說，要等獸醫研究所進一步檢測分析，究竟是單純DNA反應，還是病毒活性存在，中央這兩天也在研究，將召開專家會議，接下來的案場消毒，一定要完全排除陽性反應。蔡勇勝指出，後續還有一連串清消，目前管制繼續，透過警察人力、設備，24小時嚴密監控，呼籲民眾不要靠近案場，以免造成不必要困擾和產業損失，期待案場短期內就驗不到陽性反應。對中央建議案場不適合繼續養豬，蔡勇勝說，中央認為不適合有其依據，這是科學，現在檢測陽性當然不適合養豬，媒體問是否因私人財產，禁止養豬難以規範，蔡勇勝表示，依照動物傳染病防治條例規定處理，沒有私人或公家財產的問題，大家一起努力。

代理上場向議會報告非洲豬瘟事件，是否壓力大，蔡勇勝低調表示，不提私人問題。他是代理到議會報告，不是代理局長。（寇世菁報導）