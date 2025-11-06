豬瘟封鎖解除！台中360小時零擴散、防堵 養豬協會曝關鍵

全台豬隻禁令解除，台中市養豬協會總幹事楊駿杰表示，守住台中，就是守住台灣，這個結果也將還給台中市長盧秀燕一個公道。圖為台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟個案，全場豬隻已遭撲殺。（本報資料照）

全台豬隻禁令解除，中央宣布從今日中午12時開放活豬運輸，明日凌晨0時解禁批發屠宰。對此，台中市養豬協會總幹事楊駿杰 6日表示，非洲豬瘟疫情終於看見曙光，直言守住台中，就是守住台灣，這個結果也將還給台中市長盧秀燕一個公道，但也坦言防疫沒有結束的一天，接續豬隻安全、監測查核等仍是要解決的課題。

楊駿杰說，非洲豬瘟疫情終於看見曙光，這場抗疫關鍵戰役中，靠著產官合作與第一線夥伴堅守防線，台中市在360小時內做到「零擴散、全陰性」，避免疫情擴大，保住台灣畜牧業與國人飲食安全，也說明這項「不可能的任務」，第一時間通報，是防疫最關鍵的一步。

廣告 廣告

楊駿杰表示，10月11日連假期間，從地方豬農處得知，某案場出現多頭豬死亡，自己立刻依照通報程序向市府動保處反映，直言身為台中市養豬協會總幹事，寧願多一道通報，也不能少一次警覺，動保處也在10月13日主動致電追蹤牧場狀況，保持高度關注，10 月 15 日中央警示系統跳出異常提醒時，台中已先一步掌握狀況並展開處置。

楊駿杰說明，據他了解，當中央宣布PCR陽性結果後，中市府立刻啟動比照新冠疫情最高等級的防疫應變，跨局處合作，通宵行動，現場封鎖、立即採樣、預防性撲殺與全面環境消毒，最終在360小時之內達成零擴散、全陰性，守住台中，就是守住台灣。

楊駿杰說，這個結果必須還給盧秀燕一個公道，盧每天親自主持台中應變會議，每天緊盯疫情變化，這是外界所不知之處，但也坦言防疫沒有結束的一天，即使成功解禁，豬隻安全、監測查核、養豬場管理、廚餘政策仍是每日任務與未來的課題。

楊駿杰表示，自己會持續站在產業第一線，與豬農一起用行動守護產業與大家的飲食安全，讓台中的畜牧業更加穩健安全。

更多中時新聞網報導

NBA》錫安威廉森又掛彩 考驗鵜鶘耐性

「假日輕急症」首日看診少 拚宣導

賈永婕組台灣隊 跑世界地標辦桌