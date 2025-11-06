豬瘟專案報告曝！懲處2基層、高官安全下庄…中市府：防疫措施成效顯著

記者吳泊萱／台中報導

台中市府首度提供非洲豬瘟專案報告書面資料，內容遭議員抨擊「看不下去」。（圖／資料照）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，重創全台養豬戶及豬肉攤商，台中市府在疫調及防疫環節多次出包，連台中市議會都看不到下，要求市府於明日（7日）進行非洲豬瘟事件專案報告。但報告內容再度引發多名綠營議員不滿，質疑內容避重就輕，結語竟是「市府防疫措施成效顯著」，而且所有「高官全數安全下庄」，只有2名基層人員被懲處，怒轟「這樣的報告，大家看得下去嗎？」

台中市議會將在明日（7日）進行非洲豬瘟事件專案報告，台中市府在報告前，首度提供豬瘟事件的書面資料，但多位民進黨議員看了內容後，越看越生氣，怒轟市府根本是避重就輕，關鍵資料通通沒有，結論竟是「市府防疫措施成效顯著」。

議員周永鴻指出，市府資料中並未提供環保局3次廚餘蒸煮的稽查紀錄，也沒有農業局動保處的訪視資料，質疑調查報告中完全沒寫到關鍵資料，「難道是怕真相揭露在大家眼前嗎？」

議員謝家宜也重砲猛轟，各界都看到這次台中市府面對豬瘟是手忙腳亂、狀況百出，市府卻宣稱「第一時間以最高規格啟動防疫機制」，且現在還覺得「防疫措施成效顯著」。

議員江肇國則質疑，整起豬瘟事件中，被懲處的竟只有2名基層員工，1個是去清消的約僱人員，另1個是沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員，這半個月以來台中市府在疫情中的離譜行徑，通通都是基層的錯，「所有高官全數安全下庄」，怒轟「這樣的報告，大家看得下去嗎？」

