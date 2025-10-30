豬瘟延燒！彰化名店靠滷雞腿、雞肉羹應戰
台中梧棲爆發非洲豬瘟，彰化知名肉圓業者如阿璋、阿三肉圓等都已休市，對於使用豬肉製品的小吃業者而言，除了公休這個選項，部分業者也積極更改策略，研發新品搶市，有部分業者就改推雞肉製品，阿泉爌肉飯今日推出滷雞腿應戰，車路口肉羹則暫時改為雞肉羹。
因應豬隻禁宰運15天，使用溫體豬肉的業者在預備的豬肉使用完畢後，多數選擇休市，但也有部分業者研發新品因應，彰化知名的阿泉爌肉飯今天賣完最後一大桶爌肉後就沒存貨了，想吃爌肉飯的饕客只能等豬市重新開市後才有爌肉飯供應，有搶到的民眾都說好幸運。
而為彌補這段缺溫體豬肉的空窗期，阿泉爌肉飯首度推出滷雞腿應市，業者表示，滷雞腿滷汁與爌肉滷汁一樣，但有做了細部的調整，而滷雞腿比豬肉更費心力的部分在於火候上的控制。阿泉爌肉飯今日開賣滷雞腿，但限量300隻，賣完就沒有，業者表示，滷雞腿新品成本比爌肉高，早上顧客反應還不錯，如果市場反應好，以後也會限量推出。
縣議員楊子賢一早特別前往品嘗滷雞腿飯，他表示，雞腿用得很大隻、很有誠意，配飯剛好，滷得也很有實力，滷汁的味道都有滷進雞腿中，每一口都能吃到雞腿的香氣，同時保有阿泉特有滷汁的香氣。
對於禁宰運延長豬隻飼養時間，民眾普遍擔心屆時肥肉增加影響口感，業者謝泊宏表示，爌肉滷製前都會把多餘的肥肉處理掉，就算解禁後，口感也不會受到影響，但他也坦言，豬肉脂肪若增加，屆時也將使成本增加。
彰化知名車路口肉羹開店一甲子，原使用豬後腿肉製作肉羹，也因為非洲豬瘟而暫時推出以雞肉為原料的「雞霸分」雞肉羹，業者表示，豬肉比清雞柳一斤貴約5元，雞柳雖比較便宜，但雞柳還要人工稍微處理，較為費工，若加上人工成本，其實與豬肉成本差沒多少，因此價格不調整，有民眾品嘗後表示，吃不出兩者的差異。
