豬瘟後再爆禽流感！他示警：盧秀燕快出局了

▲國土署官員針對土方不當言論惹議，市長盧秀燕批產業不該被污名化(圖／市政府提供2026.1.21)

[NOWnews今日新聞] 台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感，業者涉隱匿疫情，甚至就地掩埋，經吹哨者爆料後，中市府火速處理，但距禽流感爆發至少17天以上；對此，民進黨台北市議員洪健益直言，這次事件如果責任還是在台中市政府，除了完全是在怠惰以外，還沒想辦法做好監控，「那我只能說，盧小姐這一次完完全全出局了」。

豐康牧場標榜友善飼養、雲姓負責人還因長期大量捐贈雞蛋給弱勢者，去年獲台中市好人好事代表，由市長盧秀燕親自表揚，原是業界模範生，卻被網友在地方社群爆料隱匿疫情長達17天。這名網友接受媒體訪問時透露，半個月前他在田裡工作，無意間目睹牧場員工在埋雞屍，當時他立即聯想到南部正在發生的禽流感。員工搬運雞屍的同時，牧場的蛋車也跟著出門送貨，想到業者對外標榜良心養殖，竟不通報還繼續賣蛋獲利，他看不過去才勇敢揭發。

盧秀燕28日在臉書發文，向市民報告市府的處置過程，表示已進行全面消毒、加強人車管制、追查蛋品、撲殺清場與全面訪查全市業者等5大措施，台中市政府今（29）日出動30幾名防疫人員，坐遊覽車到豐康牧場執行撲殺工作。據了解，全場在養數量原約7千隻，前天第一次稽查時，蛋雞已死1700多隻，截至昨天下班前仍持續死亡，粗估至少死2000隻，待撲殺的「活口」應不到5000隻。

對此，洪健益今日在政論節目《前進新台灣》中表示，台中市政府在上次豬瘟的事情，對後續完全封鎖，沒有任何訊息指明台中準備好未來的防範了，據他所知，豬瘟事件後也有獸醫拒絕跟中市府合作。

洪健益強調，這次雞瘟台中市政府有沒有監控到才是重點，「難道沒有監控設備嗎？如果一旦有而你沒有未發現，或者是說業者根本沒有上傳，導致於整個事情就爆發了，現在埋了1700多隻雞也有丟到河裡，問題會一直延伸」。

洪健益認為，台中市政府不只少了一大堆螺絲，還是在慢半拍，盧秀燕現在也無心於市政，只想挽回她政治上的聲量，「盧媽媽她還是政治大於所謂的市民的生活」。

洪健益直言，現在民眾需要知道，業者到底有沒有通報？中市府的檢核方式、過程是什麼？是否有獸醫不足的問題？到底有多少雞蛋流入市面？流入的方向在哪裡？「現在我們關心的是這個東西，沒有人要管你盧秀燕要不要開記者會」。

洪健益示警，民眾要的是台中市政府整個監督機制，有沒有讓人了解目前的進度，「如果沒有，盧媽媽，台中自稱的媽媽，妳的政治路已經去了一半，再加上這一次事情如果爆發出來，責任還是在台中市政府，完全是在怠惰以外，還沒有想辦法去好好的做監控的部分，那我只能說，盧小姐這一次完完全全出局了」。

