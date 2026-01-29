豬瘟後再爆禽流感！他示警：盧秀燕快出局了

台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感，業者涉隱匿疫情，甚至就地掩埋，經吹哨者爆料後，中市府火速處理，但距禽流感爆發至少17天以上；對此，民進黨台北市議員洪健益直言，盧秀燕還是政治大於市民生活，如果事件責任還是在台中市政府，「盧小姐這一次完完全全出局了」。





洪健益今日在政論節目《前進新台灣》中表示，台中市政府在上次豬瘟的事情，對後續完全封鎖，沒有任何訊息指明台中準備好未來的防範了，據他所知，豬瘟事件後也有獸醫拒絕跟中市府合作。

洪健益強調，這次雞瘟台中市政府有沒有監控到才是重點，「難道沒有監控設備嗎？如果一旦有而你沒有未發現，或者是說業者根本沒有上傳導致於整個事情就爆發了，現在埋了1700多隻雞也有丟到河裡，問題會一直延伸」。





洪健益認為，台中市政府不只少了一大堆螺絲，還是在慢半拍，現在民眾需要知道，業者到底有沒有通報、中市府的檢核方式、過程是什麼？是否有獸醫不足的問題？到底有多少雞蛋流入市面？流入的方向在哪裡？「現在我們關心的是這個東西，沒有人要管你盧秀燕要不要開記者會」。





洪健益直言，盧秀燕現在也無心於市政，只想挽回她政治上的聲量，「那盧媽媽她還是政治大於所謂的市民的生活」，但民眾要的是台中市政府整個監督機制，有沒有辦法讓人了解目前的進度。





洪健益示警，盧秀燕經上次的豬瘟事件後，政治路已經去了一半，「再加上這一次事情如果爆發出來，責任還是在台中市政府，完全是在怠惰以外，還沒有想辦法去好好的做監控的部分，那我只能說，盧小姐這一次完完全全出局了」。