豬瘟後盧秀燕民調破6成！廖偉翔：市府不閃躲、危機未拖垮市政

非洲豬瘟事件落幕，最新民調顯示，有62%市民滿意台中市長盧秀燕的表現，引發關注。藍委羅廷瑋認為，若盧秀燕以市民優先，往市民想要的方向邁進，一定會獲得更多支持；藍委廖偉翔則說，台中市府遇到問題不閃躲、卸責，大家都看在眼裡，且台中市府並沒有讓這些危機拖垮市政的節奏。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

《CNEWS匯流新聞網》今天（30日）公布「台中市長選舉民調」，內容涵蓋市民對市府團隊的滿意度，結果顯示在非洲豬瘟後，6成2市民肯定盧秀燕擔任市長表現，6成肯定市府團隊滿意度，顯示非洲豬瘟對盧團隊的衝擊已告一段落。

羅廷瑋。（圖／中天新聞）

羅廷瑋表示，台中市民是非常嚴格的，原本擔憂豬瘟事件會重挫盧秀燕市長的滿意度，但也看到台中市民願意綜合評估，甚至長年支持、認同。他坦言，這次豬瘟有需要改進的地方，盧秀燕市長處理完以後，立即開記者會道歉，這就是她的態度，接下來的一年多，相信若盧秀燕市長秉持原有的態度，繼續以市民為優先，不分藍綠，往市民想要的方向邁進，一定會獲得更多支持。

廖偉翔指出，盧市長面臨新光三越氣爆、關稅衝擊、豬瘟疫情的多重壓力，還能獲得高度支持，是因為市府遇到問題不閃躲、不卸責，大家都有看在眼裡，更重要的是，市府並沒有讓這些危機拖垮整體市政的節奏。從民調也可以看出，台中市民是用長期市政表現在打分數，沒有被政治口水帶著走，「我認為，只要施政穩，民意就穩，未來這一年盧市長只要把市政顧好，就是2026的最強助攻。」

廖偉翔。（圖／中天新聞）

這份民調是由CNEWS匯流新聞網民調中心於114年11月25日至26日採用電話調查，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民，樣本數達1208份，誤差範圍在95%信心水準下為正負2.82個百分點。

