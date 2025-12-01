豬瘟後等了40幾天！台中廚餘終於能脫水

▲台中市環保局借來廚餘脫水設備，昨天進行安裝。（圖／台中市環保局提供，2025.12.01）

[NOWnews今日新聞] 台中市廚餘暫時禁養豬後，處理方式一再引起爭議，先是出現「燕圾湖」奇景，改送焚化因含水量過高，導致文山焚化爐一度停擺。新任環保局長吳盛忠向民間企業借來脫水設備，昨天起開始試車，他表示有信心讓台中成為廚餘再利用的示範城市。但市議員江肇國表示，台中早就有廚餘脫水設備，卻無法有效調度，導致廚餘禁餵豬政策進行40多天，台中才跟上其他縣市進度。

台中市發生非洲豬瘟後，廚餘去化發生大問題，前任環保局長陳宏益丟官後，市長盧秀燕延攬前台北市環保局長吳盛忠到任，比較後才知，其他縣市廚餘進焚化爐前大多經過脫水過程，台中卻因缺乏相關設備只能「裸倒」，不僅有燒出戴奧辛的疑慮，上週文山焚化爐還因貯坑含水量過高，一度停擺。

當時吳盛忠在市議會備詢時，表示已向民間企業商借脫水設備，近日內便可為廚餘脫水50%以上，今（1）日他受訪證實，文山焚化爐昨天已經安裝第1部脫水設備，正在試運轉，第2部預計3天後到位，2部機器未來每小時可脫水8到10公噸，廚餘固液分離後，短期內仍焚化處理，中長期再利用，固體可當燃料或高效能堆肥，液體則作沼氣發電或液態肥。

▲台中市因廚餘焚化處理不順，各焚化爐外垃圾車大排長龍。（圖／江肇國提供，2025.12.01）

市議員江肇國表示，廚餘脫水並非新技術，且大里、大肚垃圾場早已設置，卻因屬固定式，無法移動搭配焚化爐使用，台中市焚化廚餘對現況影響最大的，除了爐體受損，其次是排擠垃圾焚化量，導致各焚化廠外垃圾車大排長龍。廚餘脫水當然要支持，但處理工序和人員操作，會不會造成垃圾車繼續大排長龍，有待觀察。

