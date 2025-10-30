豬瘟數字羅生門！台中農業局證實：化製三聯單甲聯遭塗改

台中市農業局副局長蔡勇勝。（馮惠宜攝）

台中爆發非洲豬瘟疫情，斃死豬數目出現落差，中央疫情指揮中心揪出台中市疫調化製三聯單甲聯、丙聯有出入，30日台中市農業局副局長蔡勇勝證實是甲聯（化製車持有）有塗改痕跡，目前已行文雲林縣政府調乙聯（化製廠所在動物防疫所存留）核對；他也表示，對於豬農兒子已進行2次疫調，還有說不清楚的部分，今天再進行第3次疫調補強。

蔡勇勝30日出席非洲豬瘟前進應變所記者會時表示，有關於化製三聯單的問題，台中市已經行文雲林縣政府調資料，他解釋因為台中沒有化製場，斃死豬都是送到雲林化製，三聯單中乙聯由雲林動物防疫所存留，市府已透過行政程序調資料，這兩天應該會完成所有程序。

廣告 廣告

至於甲聯還是丙聯有被塗改，蔡勇勝在媒體追問下回應是化製車持有的甲聯；他也再次說明，台中市疫調數字78頭是從化製系統數據，最早出現的117頭則是豬農口述，同仁記錄的數字。

至於外界關心，案例場除85歲的老農，還有一個老農的兒子，目前看到疫調都是老農所述，蔡勇勝解釋，對於陳姓豬農兒子已進行2次疫調，事實上就是他是沒有完整的陳述出來，今天針對中央疫調團隊要求的資訊又派員要他說明。他強調，根據老農的說法，就是很單純說他兒子有協助處理豬場事務。

更多中時新聞網報導

福態也會肌少症 量小腿圍辨識

陳凱倫出書 劉德華寫序曝光交情

中信盃黑豹旗》辜仲諒勉勵選手遇強則強 展現台灣精神