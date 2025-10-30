豬瘟數字羅生門！台中農業局證實：化製三聯單甲聯遭塗改
台中爆發非洲豬瘟疫情，斃死豬數目出現落差，中央疫情指揮中心揪出台中市疫調化製三聯單甲聯、丙聯有出入，30日台中市農業局副局長蔡勇勝證實是甲聯（化製車持有）有塗改痕跡，目前已行文雲林縣政府調乙聯（化製廠所在動物防疫所存留）核對；他也表示，對於豬農兒子已進行2次疫調，還有說不清楚的部分，今天再進行第3次疫調補強。
蔡勇勝30日出席非洲豬瘟前進應變所記者會時表示，有關於化製三聯單的問題，台中市已經行文雲林縣政府調資料，他解釋因為台中沒有化製場，斃死豬都是送到雲林化製，三聯單中乙聯由雲林動物防疫所存留，市府已透過行政程序調資料，這兩天應該會完成所有程序。
至於甲聯還是丙聯有被塗改，蔡勇勝在媒體追問下回應是化製車持有的甲聯；他也再次說明，台中市疫調數字78頭是從化製系統數據，最早出現的117頭則是豬農口述，同仁記錄的數字。
至於外界關心，案例場除85歲的老農，還有一個老農的兒子，目前看到疫調都是老農所述，蔡勇勝解釋，對於陳姓豬農兒子已進行2次疫調，事實上就是他是沒有完整的陳述出來，今天針對中央疫調團隊要求的資訊又派員要他說明。他強調，根據老農的說法，就是很單純說他兒子有協助處理豬場事務。
更多中時新聞網報導
福態也會肌少症 量小腿圍辨識
陳凱倫出書 劉德華寫序曝光交情
中信盃黑豹旗》辜仲諒勉勵選手遇強則強 展現台灣精神
其他人也在看
老豬農找王姓獸醫佐…特約獸醫揭「心碎真相」嘆情義已盡：明年不再簽約
台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，卻因老豬農未通報紀姓特約獸醫，轉而找藥商王姓獸醫佐，錯失防疫黃金時機。紀姓獸醫今（29）日透露原因，老農坦言「你不賣藥、又不收錢，我怎麼好意思麻煩你？」讓他無言以對。紀姓獸醫感嘆多年來投入基層防疫、為養豬戶奔走，如今情義已盡，宣布明年起不再接受動保所委託擔任特約獸醫師。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
80公斤非洲豬瘟肉品流新北！侯友宜急封存喊話檢驗 陳駿季：沒意義
台中爆發非洲豬瘟疫情，其中有部分肉品早在禁運令之前就已運至市面，所幸皆有攔阻成功未讓民眾吃下肚，然而其中有80公斤的疑似非洲豬瘟肉品，因流入新北市遭市長侯友宜下令封存，並要求中央農業部協助檢驗，對此農業部長陳駿季今（29）日於中央災害應變中心記者會回應，早已定調所有該案例場銷售出去之肉品一律銷毀處理，此外，豬隻屠宰本身就有嚴格的衛生把關，若有問題都會銷毀處理，因此特別去驗「這豬生前有沒有生病」其實沒有意義，應該回到防疫的重點，將所有疑似產品銷毀。中時新聞網 ・ 1 天前
真自用？他1年申請「3千次食品免查驗」立委憂成豬瘟破口！食藥署開罰了
近日台中市梧棲區養豬場近日爆出非洲豬瘟疫情，禍首指向邊境包裹夾帶肉品，讓外界憂心外，也想到近年頻傳中國走私食品進入台灣，包括中國螺螄粉、辣椒花生等，遭疑有食安疑慮；有立委今（30）日就提到，有民眾去年申請3002批次，365天有294天都申報進口免查驗，還稱是「自用」。對此，食藥署回應前述民眾已被稽查2次並開罰，將針對申請高頻次民眾加強勾稽。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
非洲豬瘟餘波！紀姓特約獸醫心寒：情義已盡、明年不再簽約
台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，養豬場紀姓特約獸醫師遭檢調約談，29日於臉書表示，情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，並透露曾問過案主重大的死亡率為什麼不找他，對方回應「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你」，直言自己無言了。中時新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟死亡豬隻送化製三聯單疑遭塗改 養豬協會：有修改需簽章
台中市養豬場爆非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改造成數字落差。台中市養豬協會楊總幹事今天表示，三聯單由豬農開出，若有修改都會簽章，確保數量正確，尊重市府說法，交檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
案場死豬化製三聯單疑塗改 養豬協會：有修改需簽章
（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市養豬場爆非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改。台中市養豬協會楊總幹事表示，三聯單由豬農開出，若有修改都會簽章，確保數量正確，尊重市府說法，交檢調釐清。中央社 ・ 1 天前
沒參與卻被依違反獸醫法開罰 紀姓獸醫師臉書曝心寒
台中梧棲非洲豬瘟，一開始被捲入的養豬場特約紀姓獸醫師，在被檢方約談後請回。不過面對要被台中市府開罰，他在臉書上發文表達心寒，他說自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他協助防治口蹄疫，他義無反顧，但現在...華視 ・ 11 小時前
正國會挺林岱樺 郭正亮喊「出鬼牌」：項莊舞劍意在沛公
外交部長林佳龍、民進黨立委王義川，昨（29）日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮認為，正國會的動作是出鬼牌、「項莊舞劍，意在沛公」，因為他們可能無法參選新北市和桃園市長，且兩都都沒有初選，所以要藉著挺林岱樺的方式討要說法。中時新聞網 ・ 6 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 4 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 13 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 7 小時前