豬瘟新措施！石崇良：取消機場免檢疫通道「不分紅綠牌」一律得過X光

記者簡浩正／台北報導

防堵豬瘟新措施，石崇良表示將取消機場免檢疫通道，「不分紅綠牌」一律得過X光。（圖／記者簡浩正攝影）

防堵非洲豬瘟，機場檢疫新措施！台中市梧棲區養豬場近日爆出非洲豬瘟疫情，禍首指向邊境包裹夾帶肉品，外界憂心疫情擴大如何防堵？衛福部長石崇良今（30）日在立法院表示，機場查核將全面加嚴，不再以「紅、綠線」風險來區分疫區或非疫區的班機，一律同等進行查核，擴大執行X光掃瞄包裹。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

廣告 廣告

石崇良今日在衛環會會前接受媒體採訪表示，食藥署針對市場稽查一直有在做肉品的稽查，今年至10月為止，已查核逾3萬5000家次，目前都沒有發現有來自疫區的肉品，其中也包含他已下令要嚴查的東南亞商店，且這次台中發現以後非洲豬瘟疫情後，已要求地方衛生局再增加查核的家次，從這禮拜開始增加東南亞、中國商店的家數。

媒體詢問邊境部分會採用什麼方式、更嚴格來防堵肉品違法？石崇良說，在邊境包裹方面，主要是在所有攜帶、輸入時，都會經過查核，目前分為X光掃瞄、直接開箱查核兩類，主要由關務署在執行；目前會擴大X光掃瞄的執行。

他進一步說明，過去扺台班次會依非洲豬瘟風險區分「紅、綠線」，只有來自疫區的班機會特別要求走檢疫通道，逐一進行檢疫，現在則一律查核，以強化在邊境的管理。

更多三立新聞網報導

不只坣娜！「最美周芷若」也因紅斑性狼瘡病逝 國際天后也得過

越南是真兇？非洲豬瘟疑「境外傳入」農業部：基因定序本週五出爐

「手勁變小、握力下降」成健康警訊！專家示警：與「5大疾病」有關聯

今重陽節「5生肖」快接好財運！龍氣場強、猴財氣自然成形

