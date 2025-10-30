豬瘟新措施 衛福部長：取消機場免檢疫通道！一律得過X光 169

台中市養豬場再爆非洲豬瘟疫情，禍首指向邊境包裹夾帶肉品，如何堵上漏洞？衛生福利部部長石崇良今（30）日在立法院表示，配合防檢署研議中，機場查核擬將全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區的班機，一律同等進行查核，擴大執行X光掃瞄包裹。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

根據現行法規，一般食品在6公斤及1000美元以下得免申請食品輸入查驗，但經相關部會禁止輸入之品項，亦不得輸入。在機場海關也依高低風險區分「紅綠線」兩種通道，針對來自低風險國家入境的民眾發放綠卡，可以直接走綠色通道，能節省約10至15分鐘的檢疫時間。

石崇良在會前接受媒體聯訪時，他表示，食藥署針對市場稽查一直有在做肉品的稽查，今年至10月27日為止，已查核3萬5227家次，目前都沒有發現有來自疫區的肉品，其中也包含他已經下令要嚴查的東南亞商店，且台中發現以後非洲豬瘟疫情，本週開始，還會增加查核東南亞、中國商店的家數。

石崇良說，在邊境包裹方面，主要是在所有攜帶、輸入時，都會經過查核，分為二類，一是X光掃瞄，一是直接開箱查核，主要由防檢署在執行，目前研議會擴大X光掃瞄的執行，過去扺台班次會依非洲豬瘟風險區分「紅綠線」，只有來自疫區的班機會特別要求走檢疫通道，逐一進行檢疫，現在則一律同等查核，以強化在邊境的管理。

