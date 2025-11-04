豬瘟案主疑私收廚餘 蒸煮設備停擺已久

養豬場也無燃燒柴薪痕跡，而且廚餘車檢出陽性。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中養豬場爆非洲豬瘟，台中市政府四日表示，案例場運載廚餘的車輛「趴趴走」，深度懷疑豬農的廚餘來源不只清潔隊，有可能到其他地方收廚餘，已將訊息提供檢調調查。中央災害應變中心前進應變所也公布案場廚餘蒸煮及攪拌設備，可看出久未使用。

非洲豬瘟中央前進應變所昨日舉行記者會，農業部次長杜文珍表示，經全國密集通報檢視，除案例場外，其他養豬場目前都呈現陰性，現在進行第三階段防疫強化措施，為未來解封做準備，都依中央規劃的工作進行。

至於案例場的廚餘來源，中市府副市長鄭照新說，依台中市環保局調查，來源不只梧棲清潔隊，案例場運載車常「趴趴走」，深度懷疑豬農除收鄰居的廚餘，還有可能到其他地方收受，十月三十一日就有將相關訊息移送檢調調查。

中央疫調報告指出，該豬場蒸煮設備在四月已經故障，七月僅上傳蒸煮紀錄一次，八月起都沒有上傳，豬場在今年四月叫二桶各二十公升的瓦斯，卻未使用完畢，場也無燃燒柴薪痕跡，且廚餘車檢出陽性，吃廚餘豬欄較飼料豬欄死亡高出逾十五倍。

對此，鄭照新表示，陳姓豬農在疫調時說辭不一致，必須進一步查核比對，針對蒸煮設備故障，這是他在疫調的口述，還要要交叉比對，針對環保局去現場稽查也有表格要勾選，也要比對是否核實。