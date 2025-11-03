豬瘟案動保處約聘員「誤判指令」擅闖清消 農部要求徹查

台中市 / 綜合報導

爆發非洲豬瘟的台中養豬場，11月1日國軍化學兵完成案例場域的清消，原本預計在今（3）日進行採檢，沒想到台中市政府動保處人員卻在採檢前一天擅自派員進入清消，這個舉動恐怕影響採樣準確性，台中市民進黨籍市議員要求說清楚，台中市副市長黃國榮回應說，11月2日動保處一名組長打電話請負責案場清消的鄭姓 約聘人員 待命，但他到辦公室後卻開始例行工作，找同事到案場清消，市府對於發生這件事也感到不可思議，會從重究責，農業部長陳駿季則要求，台中市政府必須徹底調查。

國軍10月底進入豬瘟案例場清消 ，原訂消毒靜置後，3日再次採檢，沒想到採檢前一天，動保處人員卻擅自進場清消，台中市議員(民)陳雅惠VS.台中市副市長黃國榮說：「(沒有問過任何人的同意，就直接進入案場去做清消)，(這是自做主張)，他們的組長，請他要待命，早上來上班以後，就開著車，找了另外一個同事就到案場去，就照前天以前的行為，下去消毒。」

議會上綠營議員們輪番上陣，要求台中市政府說清楚，到底哪個環節出錯，副市長黃國榮聲稱，市府上下沒人下令要消毒，這名鄭姓人員是約聘人員，原本就是是負責消毒案例場，11月2日動保處一名黃姓組長打電話給他請他到辦公室待命，沒想到鄭姓人員不知道是不是會錯意，到了辦公室之後卻找同事一同開車案場進入消毒。

台中市議員(民)陳雅惠VS.台中市副市長黃國榮說：「(一個口令一個動作，你們還能出錯)，我們也覺得很不可思議。」台中市政府說會追究相關責任，但農業部長陳駿季認為應該是要徹底調查，農業部長陳駿季說：「我再次強調要做詳細調查，不是一個，很簡單一兩句話說，可能是誤會或是誤聽。」

到底有沒有人下令清消？因為在防疫的關鍵時刻，一次多餘的清消，會讓現場乾了又濕，讓病毒檢測無法準確，民眾期盼的豬肉解封日也恐怕會因此再延後。

