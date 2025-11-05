豬瘟案場今3度採檢！結果12小時後出爐 豬農兒昨押解返家助採檢

記者林意筑／台中報導

今（5）日上午獸醫所人員前往案場採檢。（圖／翻攝畫面）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，該案場經2次清消仍檢驗出有病毒殘留，對此中央派出國軍前往進行第3次清消，今（5）日上午獸醫所人員前往案場採檢。另外中市府衛生局針對豬農住家，昨日進行第二次採檢，但由於豬農父子日前遭地檢收押，衛生局則向地檢申請押解豬農兒子返家協助，採樣已於昨晚送至淡水獸醫所檢驗。

該豬場日前經中市府進行2次清消，卻仍驗出有病毒殘留，對此中央派出國軍化學兵前往案場進行第3次清消，發現養豬場內的陳年豬糞污泥厚達10公分尚未清除，導致消毒效果有限。

廣告 廣告

上個月30、31日，經國軍人力清除雜物、刮除豬糞污泥後，原訂11月3日進行第3次採檢，但11月2日中市府動保員突擅闖進豬場內消毒，導致消毒藥劑未乾恐採檢結果呈偽陰性，造成防疫採檢延後至今日。台中市副市長鄭照新說明，採樣檢驗結果大約12個小時後出爐。

衛生局向地檢申請押解豬農兒子返家協助採檢。（圖／翻攝畫面）

另外，因豬農住家與豬場相通，非洲豬瘟疫情爆發後，農業局立刻將相連的通道封閉，衛生局也於上個月31日前往豬農住處，針對客廳大門、廚房冰箱、刀具及貨車等處採檢，採檢結果皆為陰性。

衛生局長曾梓展表示，昨日衛生局二度前往採檢，但豬農父子因涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪法辦，被地檢羈押禁見，衛生局則向地檢申請押解豬農兒子返家協助，採樣已於昨晚送至淡水獸醫所檢驗。

更多三立新聞網報導

台中深夜「迷你豬」闖道路趴趴走！警到場協助圍捕 飼主下場曝光

埔里黃牛遭拖行腳蹄磨濺血！飼主老農「還原事發經過」喊冤：牠是寶貝

台中毒品通緝犯躲警追捕！腳傷掛彩「跪坐上銬」一跛一跛被帶回

豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿

