豬瘟案場仍有病毒 補助出爐下週申請1／空拍霧峰廚餘海掩埋300噸 緊鄰烏溪憂污染水源

非洲豬瘟疫情爆發，今天來到第9天，台中梧棲的養豬案場，經過兩次全面消毒，竟然還是驗出病毒陽性反應。農業部長陳駿季指示，要國防部化學兵支援。除此之外，台中市「挖天坑」埋廚餘也引發民怨，更何況霧峰掩埋場的廚餘湖還緊鄰「烏溪」，很可能污染水源。今天開始，台中市緊急停用9處掩埋場，剩下3處可以使用。行政院長卓榮泰今天也前往文山掩埋場視察，檢查掩埋場是否依規定加圍籬防野豬。

台中霧峰掩埋場連日來累計倒了300公噸廚餘，空拍畫面曝光，廚餘海緊鄰烏溪流域，下游3公里就是取水口，就怕污染水源引發爭議。市府30日起緊急停用9處掩埋場，只剩文山、沙鹿、后里3個場，但怎麼管理，市府也得上緊發條。

行政院長卓榮泰30日下午現身南屯文山掩埋場視察，市長盧秀燕也陪同。同行的還有民進黨立委蔡其昌。聽完報告後，也不忍了，直接開嗆盧市府團隊。立委(民)蔡其昌：「台中市的廚餘，我作為台中市民，我一直覺得不滿意。報告我聽了一直很火大。為什麼不承認錯誤？環保局公務同仁，為什麼她會這樣做？」市長盧秀燕站在一旁，臉色越變越凝重，嘴角都垮了下來。

豬瘟疫情爆發至今第9天，台中梧棲案場經過兩次全面大消毒，沒想到竟然還是驗出陽性反應。

農業部長陳駿季：「我們很遺憾的就是說，經過兩次的清消，還有測到兩個地方有核酸陽性的反應。外部專家對於清消的一個程序，跟管理落實部分組成團隊，配合國防部的化學兵，務必在明天一定要把它完成。」

案場還有病毒殘留，引發隱憂。就連疫調很關鍵的豬隻死亡數量仍兜不攏。台中市農業局也證實，化製三聯單的甲聯疑似有塗改跡象。台中市農業局副局長蔡勇勝：「有一單是到雲林那邊，已經透過行政程序調單子，整個弄清楚是有落差的。」台中市府疫調報告仍有諸多疑點要釐清。中央組成10人疫調團隊來協助，檢調也分案調查，與病毒賽跑釐清真相。