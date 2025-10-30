豬瘟案場仍有病毒 補助出爐下週申請2／貨輪走私133公噸冷凍牛雞豬肉 遭警檢查扣

最近台灣積極防堵非洲豬瘟疫情，真的是不要做這種害人害己的事！高雄警方接獲情資，有外籍貨輪走私冷凍肉品，警方隨即跟海巡合作，海上進行攔截133公噸牛、雞、豬肉品。另外，為了防堵疫情，邊境管控也加嚴。衛福部長石崇良今天表示，機場將取消「免檢疫綠色通道」，所有手提行李一律接受X光檢查。

保三總隊還有海巡搭乘船艇，在高雄外海攔截貨輪，因為船上載運著大量走私貨品。防疫人員穿著防護衣，噴灑酒精消毒。這艘坦尚尼亞籍貨輪日前從馬來西亞出發前往台灣，警方接獲線報登檢稽查，果然查獲來源不明的貨品。貨櫃屋內裝著一箱一箱的走私品。除了查扣私菸之外，還有5箱貨櫃，裝運133公噸冷凍肉類，裡面雞、豬、牛肉都有，標示為貨輪走私肉品，其中4櫃已發臭。肉品採不落地防疫原則，原船遣返。

農業部統計，今年到上週，防檢局針對邊境非法帶入的豬肉產品中，來自中國的樣本1156件，檢出陽性147件，陽性率達到一成。為了防堵境外非洲豬瘟疫情，衛福部宣布加嚴進行檢查。衛福部長石崇良：「過去大家可以感受到有紅綠線，你的班次如果是來自這個非洲疫區的，你就要拿那個紅牌子；那如果你是來自這個不是非洲疫區班次的，你就拿綠牌子。現在就是一律都同等的查核。」

過去旅客入境時，如果來自低風險國家，可領取識別卡走綠色通道。但石崇良今日表示，未來不再區分紅、綠線，所有行李一律X光檢查，以降低走私風險，阻絕疫情於國門。