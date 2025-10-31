豬瘟案場陳年豬糞硬泥「超過10公分」 農業部：增派國軍化學兵待命消毒

台中梧棲案場陳年豬糞堆疊硬泥超過10公分，農業部次長杜文珍說，清潔沒做好，消毒也沒用，加派國軍清潔、化學兵待命消毒。（圖：中市府提供）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，經過2次消毒，又檢出另2處病毒核酸陽性反應，農業部次長杜文珍說，案場清潔狀況不理想，清潔沒做好，消毒也沒用，漏夜由國軍與中市府人員清潔，現場發現陳年豬糞堆疊成10公分以上硬泥，清理困難，增援官兵至80名，搭配22名動保處人力，進行第二輪清理，化學兵待命進場消毒，希望今天完成。

非洲豬瘟前進應變所今天（31日）上午召開記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕率相關局處出席。杜文珍表示，經過第2輪精準疫調，非洲豬瘟案例場仍鎖在台中，全國沒有其他案例。她說，案例場2度採檢仍檢出陽性，因此啟動國防部化學兵支援，但採樣人員發現案場清潔狀況不理想，因為清潔沒做好，消毒也沒用，陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部支援30名官兵，搭配市府動保處20名人員，昨晚9時30分投入前置清理作業，移除現場雜物，由環保局載送到焚化爐，35名化學兵待命進場清消。

台中市副市長鄭照新補充，現場雜物不易移出，尤其原本以為是地板，發現是豬隻殘留的污水沉積物，需要刮除，清理困難，凌晨緊急連絡陸軍第十軍團再增援至80名官兵，搭配市府22名動保處人力，進行第二輪全面清理。

農業部畜牧司副司長周志勳指出，現場衛生管理不理想，應該是豬場長年飼養模式，豬隻糞便堆疊成厚度10公分以上的硬泥，國軍已加派人力，清潔後，再由化學兵進駐消毒，希望今天作業完成，等化學兵消毒後，還會再進行採樣化驗。（寇世菁報導）