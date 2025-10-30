豬瘟死豬化製三聯單疑涉偽造文書 中檢赴台中環保局調紀錄
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，有關死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改致三聯單的甲聯、丙聯數據有落差，涉嫌偽造文書。台中地檢署29日表示，已指派主任檢察官張聖傳赴台中市環保局調養豬稽查紀錄，中市府28日函送部分也分案偵查中。
中檢說明，非洲豬瘟中央災害應變中心28日指出，案涉台中市梧棲養豬場的疫情調查報告中，該場數日間運送病死豬隻至化製場所時，所填載的化製三聯單甲聯、丙聯記載的病死豬數量不符，疑涉偽造文書，中檢對此高度重視。
中檢指出，中檢第一時間指派張聖傳與中檢重案支援中心檢察事務官前往環保局，調取養豬場相關稽查紀錄，了解環保局對養豬場蒸煮廚餘作業的查核情形。29日依台中市府114年10月28日府授農動豬字第1140333805號公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事。
針對死亡豬隻送化製場的三聯單疑似有遭到塗改，造成數字落差情形，台中市副市長鄭照新坦言，確實發現類似情形，包括在26日、28日兩天都有相關證據，已將其送往檢調偵辦釐清，若涉及刑法偽造文書罪將究辦、絕不寬貸。
台中市長盧秀燕強調，市府行政調查正進行中，此案件中若同仁發生疏失，絕對不會包庇，另一方面在非洲豬瘟爆發後，也有許多同仁不眠不休、日以繼夜進行防疫任務，等待事件告一段落也會給予獎勵、賞罰分明。
非洲豬瘟死亡豬隻化製三聯單疑塗改憂流入市 台中啟動食安稽查防堵
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，台中市政府憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，除將全案送檢調偵辦並啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
