豬瘟死豬化製三聯單「數據有落差」疑竄改 中檢親赴環保局調資料
記者陳佳鈴／台中報導
台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，相關防疫疏漏持續延燒，尤其傳出疑似偽造文書新爭議。檢方接獲通報指出，該場在運送病死豬隻至化製場過程中，所填報的「化製三聯單」內容出現明顯不符，甲聯與丙聯的死亡豬隻數量前後落差，懷疑有塗改與偽造情形。台中地檢署高度重視，派出主任檢察官親赴環保局調閱資料釐清。
根據中央非洲豬瘟災害應變中心28日通報，檢視台中市政府提報的疫情調查資料時，發現該案例場於10月上旬多次運送病死豬隻，卻在三聯單上出現前後數據不一致。由於三聯單是追蹤病死豬來源與去向的重要文件，若數據遭塗改，恐掩蓋實際死亡情況，妨礙防疫溯源。
台中地檢署表示，接獲訊息後，已由主任檢察官張聖傳親自率重案支援中心檢察事務官，前往台中市環保局調閱養豬場稽查紀錄，並釐清環保局對廚餘蒸煮及病死豬運送管理的稽查程序是否確實。
此外，台中市政府於10月28日以「府授農動豬字第1140333805號」公文函送部分資料至檢方，中檢也決定「另行分案」偵辦，將調查是否涉及違反《動物傳染病防治條例》或《刑法》偽造文書罪等相關法律。
