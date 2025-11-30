豬瘟沒傷到盧秀燕民調！醫看台中2026「就是他了」：民進黨重返執政遙遙無期

根據《匯流新聞網》最新台中市長選舉民調，台中市長盧秀燕在非洲豬瘟事件後，仍有62%滿意、27.6%不滿意、10.4%無意見，民調分析指出，顯示豬瘟對盧的衝擊已告一段落。對此，精神科醫師沈政男表示，不僅盧秀燕沒受到傷害，國民黨江啟臣民調更大幅領先民進黨何欣純，他直言「國民黨將在台中市長期執政！」

沈政男在臉書發文表示，這件事癥結就在於台中梧棲養豬場的疫情並未擴散出去，顯見台中市政府的疫調並未太慢，至於該養豬場為何爆發疫情，廚餘蒸煮的管控是主因，而中央與地方都有責任，於是盧秀燕的滿意度並未受到傷害。

沈政男說，綠營好不容易抓到盧秀燕的紕漏，在非洲豬瘟上強力攻擊，事實證明3個字，沒有用。他們一直困惑，何以盧秀燕的滿意度始終居高不下，不會受各種負面新聞影響？「因為你們用有色有光看台中市政，當然以為盧秀燕市長做得不好，但台中市民不是這樣想。」

沈政男提到，盧秀燕度過了非洲豬瘟風暴，等於向2028又邁進了一步，在處理過程裡，彰顯了她體察民意並適切因應的政治天份，加上女性政治人物常見的耐心與柔軟，很快就把危機控制下來。只是從民調看起來，有趣的是，台中市農業局長、環保局長及動保處處長在11月6日遭到免職，其實沒有必要，他自稱「證據是絕大多數台中市民，根本不知道3位局處首長遭到免職了，連我都現在才知道。」

沈政男表示，該民調提到2026台中市長選舉，國民黨江啟臣以43.9%支持度領先民進黨何欣純的25%，雙方差距高達將近19個百分點。從政黨支持度來看，藍白加起來比綠營等於45%比26%，這跟2024不分區政黨票比例是一致的，然而比大罷免高了一些；因此，江啟臣與何欣純的差距應該在10到15個百分點左右。

沈政男直言，不管如何，都是兩位數的差距，「顯然台中市這一局就是江啟臣的了」，台中市的政黨板塊，目前在六都裡是藍白領先綠營最多的地方，民進黨不可能贏得2026台中市長選舉。

沈政男說，盧秀燕已經執政快8年，江啟臣接下來也會做8年，然後國民黨還有好多人等在後頭準備接班，反觀民進黨在台中對於政治人物的栽培已經青黃不接，「因此國民黨將在台中市長期執政！」前市長林佳龍不能連任，加上後來的盧秀燕表現搶眼，讓民進黨在台中重新執政遙遙無期。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。



