豬瘟沒傷到盧秀燕？他酸把民調當大補丸

▲台中市長盧秀燕歷經非洲豬瘟事件，民調支持度仍超過6成。（圖／台中市政府提供，2025.12.01）

[NOWnews今日新聞] 匯流新聞網昨天公布最新民調，指非洲豬瘟後，62%台中市民滿意市長盧秀燕表現，藍委廖偉翔認為盧秀燕遇事不閃躲不卸責，才能獲高度支持。綠營市議員林德宇、江肇國則酸，只要盧秀燕的政治信任或是支持度降低，馬上就有民調跳出來神救援，根本是把民調當大補丸吞，自欺欺人求滿血復活。

對於匯流新聞網的民調結果，盧秀燕今（1）日出席太平國民暨兒童運動中心開幕典禮，受訪時頻說「謝謝」，並說「民調參考就好，我們繼續努力，也謝謝大家的共同努力」。

藍委廖偉翔認為，盧秀燕面臨新光三越氣爆、關稅衝擊、豬瘟疫情的多重壓力，還能獲高度支持，是因市府遇到問題不閃躲、不卸責的表現，大家都看在眼裡，且市府沒讓危機拖垮整體市政的節奏，台中市交通、社福、教育、社宅等建設都照常推動。

台中市民進黨市議員林德宇則說，民調向來是盧秀燕「神救援」的工具。只要信任度或支持度降低，馬上就有民調出來。這次豬瘟事件，市民與豬農的反彈還沒平息，就有媒體民調說市長支持度補血回籠。事實上盧秀燕滿意度是下降的，「這個趨勢大家都非常清楚」，盧秀燕卻自欺欺人、沾沾自喜，彷彿吃了民調大補丸後，就能大補血，無視市民真正關心的，是台中市政府螺絲不能鬆，而不是市長的民調。

市議員江肇國指出，盧市府昨天在各地方鄰里群組洗地，狂發「盧秀燕滿血復活！滿意度破6成」的訊息，這次在公開道歉後3週才發民調，洗民調洗得比較晚，但這樣的數字，大家真的相信嗎？

