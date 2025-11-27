豬瘟清零禁令有望解除？陳駿季揭「廚餘養豬」開放3原則

農業部長陳駿季今(27)日表示，未來若開放廚餘養豬，先要符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3原則，且經過地方政府同意，大方向是禁用家戶廚餘，但開放事業廚餘養豬。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台中梧棲豬場的非洲豬瘟疫情，已圍堵成功順利清零，毛豬拍賣與運輸已恢復，但廚餘禁令仍未解除，對此，農業部長陳駿季今(27)日表示，未來若開放廚餘養豬，先要符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3原則，且經過地方政府同意，大方向是禁用家戶廚餘，但開放事業廚餘養豬。

立法院經濟委員會今天上午審查森林法部分條文修正草案，農業部長陳駿季被問到何時要開放養豬廚餘時表示，農業部立場是，開放廚餘養豬前提要符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3原則，且經過地方政府同意。

廣告 廣告

目前初步規劃，會先禁用家戶廚餘，主要擔心旅客或郵包等來源不明的吃剩食品，風險仍相當高，但餐廳及團膳業者使用食材大多是大宗進口，加上政府本來就禁止非洲豬瘟疫區肉品進口，所以開放事業廚餘比較沒有風險疑慮，農業部將會進行研議討論，思考如何讓廚餘養豬業者有過渡期，可能採用正面表列方式處理。

至於如何區分家戶廚餘與其他廚餘？陳駿季強調，源頭廚餘的分類非常重要，正和環境部密切協調，希望透過廚餘蒐集與清理系統等方式，從源頭將家戶與事業廚餘進行分類，降低相關風險。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台文館與北市聯醫攜手推「台灣文學處方箋」用文學的溫度接住身心俱疲的人們

韓國再現非洲豬瘟確診 調升至「最高級別」警戒、全韓禁運48小時