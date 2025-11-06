豬瘟疫情檢討聲浪 盧秀燕鞠躬致歉：概括承受、引以為鑑
台中爆發非洲豬瘟疫情，與中央合作防堵疫情，順利通過15天潛伏期考驗，對於外界各方面的檢討與評論，台中市長盧秀燕6日下午率領市府團隊出面說明。她首先感謝中央及各界給台中的指導與協助，對於防疫過程做得不夠好，她身為市長概括承受，並兩度90度鞠躬向市民家人致歉。她強調，此次事件會引以為鑑，除相關首長人事異動外，調查也已加速中，一有結果就會立即公布。
盧秀燕表示，這次防疫最重要的任務就是「把疫情鎖在案場、讓病毒沒有外流」，市府與中央團結合作、齊心齊力完成這項任務，感謝中央給我們許多指導與協助；同時，許多縣市首長、民代、產業界及市民家人也給台中關心與鼓勵，她也一併致謝。
盧秀燕強調，在整個防疫過程當中，市府做得不夠好，身為市長，她必須概括承受，除了已發布相關首長的人事異動，之前已啟動的整個事件調查，也正在加速進行中，一有結果就會向外界公布。她也說，台中是一個努力、向上、進步的大城市，市府應該要做得更好，才能夠對得起這7年來，市民對市府的支持。此次案件，市府絕對會引以為鑑。
