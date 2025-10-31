豬瘟疫情衝擊業者！台中祭出「三大支持措施」力挺產業

台中市梧棲區某養豬場爆出洲豬瘟，台中市政府今（31）日也祭出三大支持方案，包含養豬廚餘暫免處理費、廚餘車司機補助、豬肉攤商營業補助加碼，力挺在第一線支援防疫以及受到衝擊的民間業者，並承諾將會簡化行政作業程序，盡快將津貼送抵補助對象。

今天台中市長盧秀燕於中央前進應變所記者會中表示，中市府提出三大支持防疫的行動方案。第一，為了鼓勵業者能夠妥善收受廚餘，在10/23至11/6防疫期間，配合環保局指定地點進行掩埋或焚化發電廚餘，將全額免收廚餘處理費用，地點包含文山、后里、沙鹿三處掩埋場，以及文山、烏日兩處焚化爐，霧峰掩埋場則可回溯至10/30前。

廣告 廣告

第二是廚餘車司機補助，中市府將會依進場車次廚餘噸數分級計算，每車次補助250元至1500元，依簽名紀錄回溯至23日起算，且須符合廢清法規範才提供補助，希望以此措施感謝清運廚餘的駕駛以及駐守人員的辛勞付出。

第三，中央昨日已宣布傳統肉商每攤補助3萬元，台中市也同步加強照顧，禁宰期間15天，對台中市包括公私市場在內共404攤的新鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5000元，加上中央補助一共4萬5000元。而中央針對公民有市場販售生鮮豬肉攤商補貼2000元，台中再加碼1000元，每天每攤可領3000元。

盧秀燕表示，上述三大方案是為了力挺產業，台中市政府也會簡化行政作業，主動聯繫管委會攤商，讓補助以最快的速度到達符合補助津貼的對象。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

非洲豬瘟病毒株定序「與中、越相似度逾99%」農業部：仍難判斷來源

台中文山掩埋場疑用不當材料埋廚餘 市府澄清：覆土合規、積水為雨水

台中案場環境髒亂！80名國軍徹夜清理 化學兵將進場清消