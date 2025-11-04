豬瘟疫情遭爆漏洞百出！盧秀燕喊話保證這事

▲台中市長盧秀燕今（4）日市政會議保證，台中其他8萬頭豬沒感染，全國也沒有豬隻感染。（圖／台中市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中梧棲一家養豬場爆發非洲豬瘟，農業部兩次清消後採檢仍發現病毒，但在第三次採檢前夕，動保處人員逕行消毒案場，農業部擔心藥水恐影響採檢結果，故緊急取消採檢。同時，該案場更傳出廚餘蒸煮設備只有燒柴，沒有控溫裝置，甚至虛應上傳紀錄，外界高度質疑台中市府螺絲鬆了，豬農父子2人更已遭羈押禁見。不過對此，台中市長盧秀燕今（4）日表示，市府勇敢面對批評，總動員要把病毒鎖在案場，目前台中、全國沒有其他豬隻感染，順利的話，再2天就可清零解封。

這次豬瘟疫情爆發，外界質疑邊境、廚餘恐成破口，而疫情追查至今，除傳出豬農第一時間找不具獸醫執業執照的藥商人員隔空指示幫豬打針外，更傳出辦案單位追蹤查獲越南移工的廚餘含有相同病毒株，疑似為病毒來源。

更有甚者，據《鏡週刊》今報導指出，案發豬場經勘驗，現場連瓦斯烹煮廚餘的設備及溫控裝置都沒有，老豬農自曝「只有燒柴」，此外，廚餘烹煮紀錄不明、豬農對廚餘來源交代不清，引辦案人員懷疑，部分廚餘可能來自當地越南移工，其中來源不明的肉製品很可能就是這次疫情的罪魁禍首。

針對疫情，盧秀燕今在市政會議開場表示，自病毒爆發以來，中央宣布15天禁制期，今天是第13天，順利的話再2天就可以清零。事件一發生，市府就訂定最高標準，要跟病毒作戰，把病毒鎖在案場，不外流，因為豬瘟病毒致死率高、傳染速度也飛快，這是非常艱鉅的任務，非成功不可。

盧秀燕指出，目前為止，她可以負責任地說，台中市其他154豬場、共超過8萬頭豬都沒被感染，全國豬隻也沒被感染，全市廚餘的採檢、處理、清運和去化，也都已調整到全國最嚴格的標準，目前為止採檢都是陰性。

盧秀燕提到，面對檢討，台中市府勇敢面對，即時拆彈，化解危機，及時改進、調整，保護豬隻安全，再2天就有機會清零解封，呼籲所有同仁繼續加油，辛苦了，也感謝所有業者和市民的全力配合。

