豬瘟疫調再打臉！王姓獸醫佐聲明「絕無治療、拖延」 議員轟中市府報告造假

國軍前往非洲豬瘟案場清消。資料照片。



台中市爆發非洲豬瘟，疫情暫時未向外擴散。不過，台中市疫調報告又出現破口嗎？台中市議員周永鴻今天（11／6）表示，市府在非洲豬瘟事件專案報告中放入錯誤資訊，甚至企圖將責任嫁禍給王姓獸醫佐、養豬協會等民間人士，周永鴻要求動保處公布約談4位獸醫和養豬協會的筆錄內容。

周永鴻今天在臉書發文指出，他獲王姓獸醫佐陳情，明確指出市府報告中的疫情調查內容錯誤百出，扭曲事實。王姓獸醫佐也透過他提出三點具體聲明，希望釐清真相。王姓獸醫佐表示，他在疫情期間全力配合檢調與動保處約談，但市府專案報告內容與事實嚴重不符。

王姓獸醫佐聲明中表示，強調豬農電話中「沒有諮詢，只有被告知」。周永鴻指出，市府報告稱豬農10月13日「曾向王姓獸醫佐諮詢」，並由王姓獸醫佐通報動保處；但實際上豬農於10月10日傍晚來電告知「豬隻流鼻血，其他豬農都覺得是「放線桿菌胸膜肺炎」，但王姓獸醫佐表示當時連假不在台中，也無法找獸醫到場確認。

王姓獸醫佐聲明打臉中市府報告。翻攝周永鴻臉書

王姓獸醫佐聲明中表示，也強調「沒有治療，只有請豬農自行處理」。王姓獸醫佐說，市府報告稱我有治療，顯然有誤，因為這根本不是治療行為。

周永鴻指出，王姓獸醫佐在報告中被指為於10月13日「通報疫情」，對方嚴正否認。王姓獸醫佐表示，10月13日他接到豬農電話通知狀況改善、準備出豬，不用再找人過去豬場。

周永鴻表示，王姓獸醫佐表示自己是在10月19日再度接獲豬農告知豬隻死亡數增加，才答應20日到場前往了解情況，到場後說服豬農應立即通報。

周永鴻批評，報告顯然將延誤責任導向王姓獸醫佐。最關鍵的是10月14日動保處人員既然已經到場，為何不採檢？僅聽信豬農一句「用藥後改善」就離開，這樣的防疫態度才是真正釀成延誤的原因，但市府至今沒有任何交代。

周永鴻痛批，中市府團隊防疫鬆散，才造成全台首例非洲豬瘟破口，卻還要在議會報告中公然說謊卸責？如果連接受檢調和局處調查的內容，都可以造假，是不是還有更多謊言。

