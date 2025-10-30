豬瘟疫調「信用破產」？ 台中市府反擊：都照中央指引執行

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

為全面防堵非洲豬瘟，農業部成立10人疫調團隊，協助台中市加速釐清相關疫調盲點，形同中央接管台中市府疫調工作、更被解讀是市府第一輪疫調「信用破產」。台中市府對此反擊，市府於獲報豬隻異常死亡時，即透過電訪與指派獸醫師到場等方式調查釐清，後續採樣送檢呈現陽性，也立即連夜啟動預防性撲殺與移動管制，均依照防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊及中央各項防疫消毒指引執行。

台中市府回應，立即連夜啟動預防性撲殺與移動管制，均依照防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊及中央各項防疫消毒指引執行。（圖／市府提供）

農業部長陳駿季昨日也認為，送到化製廠三聯單理論上數字要一樣，中央要主動做詳細的查訪，因為可能有不同的行為，雖檢調在調查，但中央不能因為檢調在調查而無作為；中央做疫調的工作不是在於數字落差，而是針對數字差額落差的原因，這是疫調要釐清的，有沒有可能其他的豬隻被移出其他縣市或關聯場，會再做進一步調查。

台中市政府農業局表示，市府藉由訪查案主及關係人、調閱三聯單與化製系統勾稽比對，逐一釐清疫情發生時序與真實狀況，並已將相關事證函送檢調查察，若有相關人士涉及隱匿疫情或防礙疫調，檢調將依法偵辦。



