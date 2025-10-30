豬瘟病毒頑強 化學兵今完成清消

行政院長卓榮泰、台中市長盧秀燕等人，30日視察台中市文山掩埋場。（李京昇攝）

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，農業部在21日台中非洲豬瘟確診當天，就已清消案例場，然而27日的案場檢驗，卻仍檢出非洲豬瘟核酸陽性，呼籲台中加強消毒。但30日中央災害應變中心記者會上，農業部長陳駿季指出，第二次檢驗還是發現有2處驗出非洲豬瘟核酸陽性，研判台中相關清消流程還有要加強，而為求謹慎，已請國防部化學兵協助，力求31日完成清消。

據了解，中央災害應變中心於第一時間，要求台中市府針對案例場進行清消，然而在27日時，首次發現在場內的公豬欄、屠宰區域共2處驗出非洲豬瘟核酸陽性，後續要求台中市府加強清消，甚至可以使用火焰消毒，提高案場安全性，但30日還是能在「第二次清消」的案場發現仍有2處驗出非洲豬瘟核酸陽性。

陳駿季表示，第二次總計採驗27處樣點，而陽性區域與第一次發現的位置不同，本次分別為牆面及飲水區，因此不只中央災害應變中心，各縣市也相當擔心，而在檢視台中市府的作業流程後，很遺憾的還是有需要更加強的地方，為了防止病毒擴散，已請國防部化學兵支援，農業部也會針對案場清消，組成團隊落實管理，力求在30日完成相關清消。

台中市政府強調，中央前進應變所指揮官杜文珍已多次表示非洲豬瘟病毒對環境抵抗力相當強，中央與市府將持續加強清消，直至環境完全清淨為止。