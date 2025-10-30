豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查二次，開罰3萬元。
立法院社會福利及衛生環境委員會今針對「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」，邀請衛福部、農業部等相關部會進行專題報告。
引發立委關注的是，根據現行法規，一般食品在6公斤及1000美元以下得免申請食品輸入查驗，質疑形同開了一道不設防的大門。
林淑芬說，有非常多中國產製、不准輸入的麻辣花生、螺螄粉等，在國內流通販售，衍生食安疑慮，破洞就在食藥署108年自己開放的這一項規定，根據審計部的報告，113年有70多萬人申請免查驗，其中第一名，一年就申請3002次，一年365天有294天，天天都申報進口免查驗，天天輸入，還自用咧！這就是化整為零的手法，違規拿去哪裡使用？難怪大家認為這就是破洞。
林淑芬指出，大家化整為零，以自用為名，違規拿去商業販售，食藥署開放了卻沒有管理配套，夜市大家都看得到，更不用講網路平台了，流入市面後，衛生單位稽查強度卻微不足道，過去二年稽查2萬餘次，只在夜市、店家等實體通路查到71件、網路更只查到1件違規。食藥署109年就發現有問題，但因為大家都反對就不改了，形同開了門卻兩手一攤。
衛福部長石崇良表示，確實是有一些國人自用的需求，食藥署才給一定的放寬，在邊境，相關郵包還是會被抽驗。
姜至剛則強調，早在此次非洲豬瘟事件之前，食藥署就看到不合理，該項規定原本是給民眾出國旅遊的小確幸，跟個人自用的方便，雖然食藥署曾在109年預告要加嚴，但收到197個意見 全部反對，只有1個贊成，還一堆人說可不可以再開放更多，所以當初才暫緩修改。不過，食藥署會針對高頻次申請的民眾，絕對加強勾稽。
食藥署說，針對立委揭露的民眾個案，食藥署與台中市衛生局已在今年9月10日及18日二次登門稽查，其中一次的確現場發現有相關大量產品，因此開罰3萬元。而食藥署也會在一個月內，針對自用食品申請免查驗，畫出「紅線」，清楚定義高頻次，也會建置相關勾稽系統。
照片來源：翻攝自立法院
11月新制來了！ 試管嬰兒補助最高15萬、50歲成人開打流感疫苗
