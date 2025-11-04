豬瘟破口？他點名屏東：養豬場稽查率僅7%

▲台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，農業部隨即下令全國禁止廚餘養豬。（圖／台中市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 國內出現非洲豬瘟病例，台中市府遭質疑防疫不力成為破口。國民黨立委羅智強今（4）日點名，全國最大的廚餘養豬集中在屏東縣，共有98場養豬場，但在防疫關鍵時刻，屏東縣政府不積極稽查，僅完成7%的檢查，落後全國其他縣市。

根據羅智強提供的環境部稽查廚餘再利用養豬場情況，10月31日到11月5日間，新北市、台北市、台中市、台南市、高雄市稽查比例都是100%，另外南投、嘉義、新竹、苗栗等也都是100%，不過新竹縣只有78%，桃園市只有55%，屏東縣98家養豬場，卻只稽查7家，稽查比例7%。

羅智強批評，農業部長陳駿季已承認病毒來源為境外，但屏東縣在全國加強防疫稽查期間仍「躺平」，未落實稽查與監管。他指出，民進黨中央允許1000元以下、6公斤以下的入境貨物可申請免查驗，使病毒有機可乘；地方政府不作為，更可能使防疫措施失效。

他強調，屏東全縣98場廚餘養豬場僅查驗7場，顯示地方政府毫無作為，中央與地方聯手不管不查，形成漏洞。羅智強警告，如果台灣非洲豬瘟爆發，民進黨政府與總統賴清德必須承擔最大責任，並指出即便下台一百次，也無法彌補豬農生計與民眾信任的損失。

