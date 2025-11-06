豬瘟禁令將解除！盧秀燕臉書頻提「依中央指示」 網質疑：要市府做什麼？

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

近期台中市爆發了非洲豬瘟疫情，中央隨即宣布全國豬隻緊急實施禁宰、禁運15天。農業部於5日正式宣布，將在11月6日中午12時起解除禁運，11月7日凌晨0時起解除批發屠宰。就在解禁前夕，台中市長盧秀燕更新了臉書動態，表示地方與中央攜手合作，擴大強化防疫措施，力求守住最後一刻。然而，這篇貼文發布後，留言區卻迅速遭網友灌爆，直疑：「只會說依中央指示，那要台中市政府做什麼？」

全國豬隻解禁宰禁運解除前夕，台中市長盧秀燕更新了臉書動態，表示地方與中央攜手合作，擴大強化防疫措施，力求守住最後一刻。（圖／翻攝Facebook）

盧秀燕在5日晚間的臉書貼文中表示：「越是接近解封，防疫團隊就越要謹慎。」她透露，中央應變中心已經宣布將於7日中午解除全國豬隻的「禁運、禁宰」措施，不過「禁止廚餘養豬」的規定仍將繼續執行。盧秀燕強調，在進入解封倒數的關鍵階段，台中市政府絕不能鬆懈，必須確保防疫工作萬無一失。

盧秀燕說明，防疫團隊在5日持續擴大了消毒的範圍，包含了肉品市場、屠宰場、焚化爐及相關化製設備。此外，每日對養豬場的訪視，以及對死亡和存活豬隻的抽樣檢驗，結果均呈現陰性。她並提到，市府也依循中央指示回溯至8月1日，全面檢視了台中市每日的豬隻死亡情形，經過比對後確認無異常狀況，顯示疫情已得到控制。

盧秀燕還透露，目前涉案的養豬場場主父子仍在羈押禁見中，市政府已特別請地檢署協助，押解他們返回住家，展開針對其居住環境進行採檢。目前已進行了9次採樣，最新的檢驗結果均為陰性。

她補充，同樣「按照中央指示」，台中市政府已經啟動了「東南亞餐飲店家稽查專案」。目前已掌握17家業者名單，對於未登記或隱藏在巷弄中的餐廳，也會一併納入查核，以確保其肉品來源清楚，且廚餘均依法清運處理。

盧秀燕還提到，感謝所有防疫團隊、中央合作夥伴以及全體市民家人的協助，讓防疫工作得以穩健推進。「防疫如同作戰，守護住台中就是守護住台灣。」

然而，貼文一經曝光，卻引發了大量網友的不滿，留言區迅速被灌爆：「普發五萬，人民才有錢可以支持台中購物節喔」、「確定是攜手而不是地方政府扯後腿嘛」、「只會說依中央指示，那要台中市政府做什麼？」

