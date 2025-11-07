豬瘟禁令解封! 大安肉品市場消毒 豬價平穩

中部中心/綜合報導

非洲豬瘟禁令解除，中部各大肉品拍賣市場，陸續出現拍賣人潮，在彰化溪湖肉品市場，有承銷商一口氣買了五頭豬，每公斤價格大約落在110多元，雲林肉品市場，開盤價落在99.6元，肉品市場經理表示，豬的重量有變胖，至於豬價，和封關前相比，差距不大，價格還算平穩。





6日中午，全國豬隻運輸解禁，運豬車進到大安肉品市場，防疫人員不敢大意，全車噴灑消毒。7日一早，陸續也有運輸業者，以及養豬業者抵達，清消同樣不敢馬虎，因為當初台中爆發非洲豬溫，梧棲案場，就有28頭豬流向大安肉品市場，如今禁運禁宰令終於解除，讓豬農和運輸業者，相當開心。

彰化溪湖肉品市場，也分為上、下午兩場拍賣，拍賣狀況還算熱絡。有承銷商一口氣買了五頭豬，每公斤價格大約落在110多元，和豬瘟爆發前的豬價相比，波動不大。





雲林肉品市場，則是提前一個小時，八點半左右開拍豬隻。配合農業部的要求，增加10％的交易頭數，開拍2650頭豬。第一頭豬，大約132公斤，以每公斤成交價，99.6元開盤，和10月22日豬瘟爆發前的封關價，差異不大。





