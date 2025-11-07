豬瘟禁令解除！滷肉飯回來了 全台各地攤商大掃除迎客人

豬瘟解禁，廟口攤商直呼開心，提前開攤清掃。(圖／TVBS)

台灣非洲豬瘟防疫禁令解除後，全國各地攤商與餐飲業者紛紛開始準備迎接新鮮豬肉的回歸。基隆廟口夜市、新竹四神湯店及水餃店等業者都開始進行大掃除，整理食材及器具，期待恢復正常營業。宜蘭縣則提前於6日下午開始運送豬隻，7日下午2點正式開拍，預計8日就能買到宜蘭溫體豬。業者們表示，豬肉禁令若再不解除，生意將難以為繼，如今終於可以重新營業，迎接顧客回流。

基隆廟口夜市的攤商們在禁令解除後開始進行大掃除，一位攤商表示，因為一個多禮拜沒有營業，所有的東西都需要再打掃一遍。他們正積極準備迎接周末假期的客流，明天就能恢復供應豬肉了。攤商們對於禁令解除感到高興，並坦言這段時間的損失相當可觀。加上天氣暫時放晴，他們希望生意也能夠蒸蒸日上。在新竹，販賣四神湯及肉粽的店家同樣感到欣慰。四神湯業者表示，若豬肉再不解禁的話，他們也將無法繼續經營。業者提到之前就有聽說這個禮拜會開始解禁，並強調傳統台灣人還是習慣做豬肉料理。隨著立冬到來，他們也準備迎接老顧客的回歸。

新竹的水餃店業者則表示，雖然7日就解禁，但因為還需要備料時間，他們預計下禮拜才會開始正常營業。業者解釋，雖然今天開放，但上游廠商需要先供貨，等到下游廠商取得現殺豬肉，時間上要到下禮拜才會恢復正常。有些店家也提到，豬肉包餡若換成牛肉或雞肉，口感會有很大差異。宜蘭縣原定於7日開放載運及拍賣，但因為登記量多達500頭，為了分散作業量，提前在6日下午陸續運送部分豬隻。拍賣市場於7日下午2點正式開拍，晚間8點半開始進行屠宰作業，力拚8日就能讓民眾買到宜蘭溫體豬。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，豬肉平均價格應該會在每公斤120元左右，這個價格算不錯，也超乎預期。林茂盛強調，縣府不會向承銷人和養豬戶收取拍賣成交的管理費，並將針對補貼機制進行滾動式調整，希望能夠盡可能幫助養豬戶。

