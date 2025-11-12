豬瘟禁令解除！鹿港古早辦桌菜「香酥卜肉」驚險入菜單 凍漲維持原價
鹿港小吃宴2.0「鹿溪宴」即將於11月29日、30日隆重登場，今年菜單將於11日正式公布，共提供19道精緻美食，包括首次入榜的鹿港古早味辦桌菜「香酥卜肉」，以及去年廣受好評的「豆包菜捲」與「圓環頂麵食館」等招牌菜色。儘管物價上漲，鹿港鎮長許志宏表示將凍漲維持原價，民眾只需5000元有找即可享用豐盛菜餚，活動將一連舉辦兩天，每天提供100桌，每人限報1桌，以確保公平性。
金黃酥脆的豆包菜捲滑入油鍋後，散發出誘人香氣，與料好實在的赤肉羹及滿滿的福州丸一起，成為鹿溪宴的亮點菜色。今年新加入的「香酥卜肉」更是令人期待，這道菜以飽滿豬肉條製成，外觀如同黃金條般誘人，光看就能感受到其酥脆口感。值得一提的是，這道美食差點因豬瘟禁宰令而無法上桌，幸好禁令於7日解除，讓這道精心規劃的菜色能及時回歸菜單。
鹿溪宴的菜單將於11日正式公布，首次入榜的「香酥卜肉」是鹿港傳統的古早味辦桌菜，而去年林明堂素食麵的招牌「豆包菜捲」以及圓環頂麵食館的美食也因廣受好評而二度進榜。鹿港鎮長許志宏強調，雖然現今物價不斷上漲，但鹿溪宴決定凍漲維持原價，讓民眾只需花費5000元有找，就能享用到19道精緻美食。
鹿溪宴將於11月29日、30日盛大登場，兩天各辦100桌。為了確保公平性，主辦單位規定每人限報1桌，避免有人因搶不到名額而懊惱。這項結合傳統與創新的美食盛宴，不僅展現了鹿港豐富的飲食文化，也為當地帶來了活力與人氣，吸引眾多美食愛好者前來品嘗。
