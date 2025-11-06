豬瘟禁宰令解封「豬多養15天會太肥」？專家這樣說

生活中心／綜合報導

針對日前台中爆發的非洲豬瘟疫情，中央日前宣布禁運、禁宰令正式解封，此舉也代表不少國民小吃肉圓、爌肉飯將重新回歸。不過有網傳豬隻多養了15天「會不會太肥」？有專家也做出解答。







根據《自由時報》報導，動物營養顧問陳筑閔指出，台灣肉品市場交易的毛豬，重量落在一頭110公斤至120公斤左右。近期天氣均溫落在28度以上，對豬隻而言算是較熱，食量應該不會吃太多。她進一步說，且政策頒布後，豬農應該會控制餵食量，不會刻意催肥。

非洲豬瘟禁宰令解封！網傳豬多養15天「會太肥」？專家這樣說：會更好吃

陳筑閔點出，禁令頒布後豬農並不會刻意催肥，因此不會有過肥情況。（圖／民視新聞資料照）



此外，陳筑閔點出北部市場喜歡肉質較熟的大豬，有時候屠宰體重甚至會來到130公斤。因此在15天禁令後，進入市場交易的毛豬會落在132公斤以下，並不會有過肥情況，反而因為延長飼養，豬隻的肉質更加成熟與鮮甜。





