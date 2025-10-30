豬瘟禁運禁宰衝擊供應鏈！農業部祭豬隻補助：肉品市場每場最高補貼20萬

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部今（30）日表示，目前關聯場包括養豬場、化製場和屠宰場相關的檢驗結果都是陰性，除了案例場之外並無異常狀況。另外，關於相關補助措施，農業部指出，因應15天禁宰，針對衍生延遲上市豬隻的飼料費用，每頭補助810元，肉品市場每場最高補助20萬元，毛豬承銷人每人1.5萬元，屠宰場每頭280元，傳統市場肉攤每攤3萬元。

農業部在今日行政院會後記者會指出，中央與地方政府共同合作全面啟動防疫作為，在第一階段展開案例場清消、關聯場疫調及採檢工作，及全國養豬場訪視，其中關聯場包括養豬場、化製場和屠宰場相關的檢驗結果都是陰性，除了案例場之外並無異常狀況。

農業部依據專家建議及考量非洲豬瘟病毒潛伏期長達15天，於10月26日公告禁運禁宰延長至11月6日，並於10月27日第39次非洲豬瘟災害應變中心會議啟動第二輪強化防疫措施，透過分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查等四大策略，並每5天為一個週期檢視各項防疫工作，滾動式調整各項作為。

另外，農業部也提出第一級生產鏈的從業人員相關補助措施，包含養豬場、屠宰場、經認定受到非洲豬瘟管制措施受影響的農民組織或農企業等提供金融支持措施，舊貸可申請展延半年的本金，期間補貼利息，上限1%，新貸則同樣自撥貸後半年內補貼利息，同樣上限1%，至於補助額度，每一貸款人的貸款額度、新舊貸合計上限6百萬元，利息補貼期間免收手續費。

因應15天禁宰，針對衍生延遲上市豬隻的飼料費用，每頭補助810元，肉品市場每場最高補助20萬元，毛豬承銷人每人1.5萬元，屠宰場每頭280元，傳統市場肉攤每攤3萬元，針對異地批次母豬場每頭2500元；禁用廚餘期間，原廚餘養豬場改吃飼料，針對飼料差額補貼每頭3百元。農業部也公布受非洲豬瘟影響養豬產業服務專線，豬農、肉品市場承銷人、屠宰場可撥打農業部專線0800-528-989；市場豬肉攤可撥打經濟部服務專線0800-280-280。



