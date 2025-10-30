豬瘟衝擊名店自救！ 肉羹變雞肉羹 爌肉飯變雞腿飯

中部中心／李文華彰化報導

因應非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁宰令，衝擊豬肉美食小吃跟著斷貨停供，在彰化市有60年歷史的肉羹店，原本都用豬後腿肉製作肉羹，被迫改用雞柳條，沒想到老饕反應還不錯，老闆則表示，雖然成本差不多，但比較費工；另外，專賣爌肉飯的排隊名店，則改賣雞腿飯。





豬瘟衝擊沒肉賣！名店掀起「換肉大作戰」 肉羹改賣雞肉羹 爌肉飯變雞腿飯

彰化市一甲子肉羹名店缺豬肉改賣雞肉羹（圖／民視新聞）













這不是實境節目整人秀，把肉羹主角換雞肉，而是非洲豬瘟疫情之下，溫體豬肉無奈停供。肉羹勾芡又香又濃，彰化市這家60年的老字號肉羹店，原本店家是用後豬腿肉加上魚醬，天天現場製作，現在缺豬肉改成雞柳條，沒想到，饕客吃不太出來，口感反應還不錯，而成本也與豬肉差不多，但就是費工一點。掀開這一鍋油亮爌肉，老闆喊說賣完就沒了，彰化專賣爌肉飯的排隊名店，老饕慶幸還能吃上一碗。

這鍋賣完就沒了彰化市爌肉飯名店改賣滷雞腿飯（圖／民視新聞）













賣完最後一鍋爌肉，店家新品上陣，滷雞腿飯代打。爌肉改雞腿，老闆烹調手法跟著改變，滷雞腿要文火慢燉，火候是關鍵。窮則變變則通，無豬改雞期間限定，老店名攤，豬瘟期間的求生之道。





