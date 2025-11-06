豬瘟衝擊產業鏈 農業部祭毛豬調節穩定價格

▲農業部畜牧司長李宜謙說明毛豬調節方案，藉此維持市場供需、穩定價格。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 台中成為非洲豬瘟破口，嚴重衝擊相關產業鏈，所幸疫情並未擴散，為協助產業平穩復原，除了在禁運禁宰期間提出一級生產鏈相關業者補助方案，農業部在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，時間為本月1日起至明年3月底，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數，雙管齊下以維持市場供需平衡、穩定豬肉價格並兼顧民生需求。

農業部表示，在中央及地方政府密切合作下，完成了全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場的查訪、檢測及清消等工作，除了案例場外，全國沒有第二個案例，沒有疫情擴散的證據。為協助產業平穩復原，除了在禁運禁宰期間提出一級生產鏈相關業者補助方案；在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，雙管齊下以維持市場供需平衡、穩定豬肉價格並兼顧民生需求。

廣告 廣告

農業部指出，為協助受因應非洲豬瘟禁運禁宰影響養豬產業鏈應對短期資金壓力，已整合經濟部及環境部等相關資源，提供包括飼料差額補助、清運油資補助、營運損失補貼及專案農貸利息補貼等多項協助措施，減低一級生產鏈從業人員如養豬農民、傳統肉攤、毛豬承銷人及肉品市場損失。

此外提出毛豬產銷調節方案，自本月1日起至明年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明。除穩定供應外，農業部並規劃強化國產豬肉行銷，推廣品牌化與多元銷售通路，提振消費信心。

農業部強調，非洲豬瘟非人畜共通疾病，國內豬肉在上市前均經層層檢驗把關，民眾可安心選購國產豬肉。政府將持續監控市場供應情形，滾動檢討調節措施，確保豬肉供應充足、價格平穩，兼顧產業收益與民生福祉。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

盧秀燕市府非洲豬瘟專報 周軒畫重點：高官全沒事

高官都過關？非洲豬瘟事件挨批只懲處基層 中市府說話了

「不單獨用餐不會被強吻」喻豬瘟！鍾沛君酸翁達瑞：以為印度新聞